Se animó al desnudo completo

"Me gustó mucho verla a ella como mamá. Además, cuando hablamos, estaba con su bebé de tres años. Y me gustó mucho que me dijo que ella en su vida no había podido hacer mucho por el mundo. Esa fue una de las cosas que más me llenó...", contó Flavio, quien se quebró y no pudo continuar con el relato.





"Sus palabras me bastaron para que diga que es una persona que realmente puede tener al bebé. Hoy, en primer lugar, está mi hijo. Es así. No estoy en este momento en pareja. Si bien tengo algo con alguien, está recién empezando y yo estoy con la cabeza en lo que es mi hijo y hay una diferencia de edad", señaló Flavio.





Más allá de esto, el rubio no deja de sorprender con su impactante figura y aprovechó una tarde de calor para tomar sol completamente desnudo.





Mirá la foto que compartió en Instagram:

PrimiciasYa

