Se cumplen dos años de la denuncia de Nisman contra Cristina

A dos años de la denuncia que hizo el entonces fiscal de la causa Amia Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, en la que acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner —entre otros— de haber llevado adelante un plan para encubrir a Irán en el atentado contra la mutual judía, se espera el fin de la feria para que el expediente tome vuelo.





En febrero próximo, cuando se reinicie la actividad en los Tribunales de Comodoro Py 2002, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver qué hará con la investigación de la denuncia que hace dos años le había llegado de parte de Nisman y que las vueltas del destino ponen otra vez en sus manos.





El 14 de enero de 2015, el fiscal denunció a la entonces presidenta, a su canciller Héctor Timerman, al diputado nacional Andrés Cuervo Larroque, a los piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche, al agente Allan Bogado y al ex juez Héctor Yrimia.





A todos los acusó de haberse asociado en un plan de "encubrimiento" a Irán por su responsabilidad en el atentado a la Amia, que iba a disolverse a través del memorándum firmado en 2013 entre la Argentina y ese país.





En ese momento, Lijo entendió que no le correspondía a él investigar la denuncia en el marco de la causa por encubrimiento del atentado, por la que ahora ya enfrentan juicio oral el ex magistrado federal Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy.





Por eso, la causa fue a sorteo y recayó en manos de Daniel Rafecas, quien, una semana después de la movilización que se gestó en Buenos Aires para pedir justicia por la muerte de Nisman, decidió cerrarla por entender que no había delito.