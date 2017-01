Se filtraron fotos infartantes de Karina ¡cómo Dios la trajo al mundo!

La bella Karina Jelinek volvió a ser noticia gracias a su lomazo. Según consignó Paparazzi, se trata de dos fotos que se viralizaron a través de WhatsApp y muestran a la modelo con el torso desnudo y una pose sensual en un balcón porteño similar a los de Puerto Madero.





Consultada por las jugadas imágenes, Karina declaró al sitio Ciudad.com.ar: "Son fotos de hace un año. No sé quién fue el que me las robó y las hizo circular". Y explicó: "Era una fiesta. Había muchos amigos y amigas, estábamos divirtiéndonos... no me acuerdo. Nada, eso es todo, no hay mucho más que decir".