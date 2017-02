El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que la ex presidente Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli sean citados a declarar como testigos por sus dichos en una escucha telefónica en la que hacen referencia a que el ex jefe de inteligencia Antonio Stiuso pagó sobornos y tiene "carpetas"contra jueces y fiscales.