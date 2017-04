Se hacen pasar por ex combatientes y piden una "colaboración" para los amputados

Desde el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe aclaran que no existe ninguna campaña de "colaboración" y advierte que quienes salen a pedir una "ayuda económica" no son ex combatientes, sino mas bien se trata de "estafadores que vienen lucrando desde hace años".

Sucedió durante el fin de semana, en algunos barrios la ciudad de Santa Fe. Vecinos de esta capital se comunicaron con UNO Santa Fe para advertir de esta situación. "Se presentan como ex combatientes, pertenecientes a una agrupación denominada dos de abril", contó un vecino a este medio





"No es la primera vez que sucede, no son nuevos", aseguraron a UNO Santa Fe desde el Centro de Ex Combatientes. Desde la entidad se mostraron molestos con la situación. "Están saliendo todos los días, a nosotros nos llegan los comentarios. No son ex combatientes", dijo a este medio el presidente de la entidad, Adolfo Schweighofer.





"Te entregan un papelito Azul", agregó el vecino. "Luego te dicen: no estamos vendiendo nada, solo pedimos una ayuda económica para los compañeros que sufrieron amputaciones de algunos de sus miembros", detalló. Al mismo tiempo, dijo que estas personas "son de hablar rápido y que se incomodan cuando les hacen preguntas sobre la organización que dicen representar".





Schweighofer afirmó que no hay ningùn ex combatiente de Santa que se encuentre en situación de "indigencia", y agregó que en la ciudad de Santa Fe todos "reciben su pensión y tienen su obra social". Por otro lado, comentó que el Centro de Ex Combatientes está siempre atento "a las necesidades de los camaradas". Desde la institución piden que los vecinos realicen las denuncias e insistieron en que "la población no colaborare con nadie, porque ningún ex combatiente necesita algo en ese sentido".