Se hizo millonario por error, lo gastó todo en strippers y drogas y terminó preso

Un joven australiano acababa de perder su empleo cuando descubrió que su banco erróneamente le había autorizado un crédito ilimitado. "Me di cuenta que tenía acceso a una suma de dinero extraordinariamente grande", contó Luke Brett Moore, quien tenía 22 años en 2010, cuando se dio la situación.

Preocupado por pagar su hipoteca antes del "milagro bancario", el joven cambió su perspectiva y apuntó para otro lado, sin avisar del error. "Lo gasté todo en clubs de strippers, mujeres, alcohol y cocaína", confesó en una entrevista con BBC Mundo. "Reconozco que no destiné ni un dólar a mi hipoteca", agregó.

"Me acababa de recuperar de un accidente y estaba desempleado por primera vez desde los 14 años. Había terminado mi relación con mi novia de colegio y buscaba de alguna manera empezar de nuevo en algún otro lugar", contó el joven, que decidió mudarse a Surfer's Paradise, un centro turístico en la costa occidental australiana.

"Me fui para unas vacaciones de una semana. Me gustó y terminé quedándome", expresó quien además se compró un Alfa Romeo 156 que resultó ser "de muy mala calidad", por lo que después adquirió un Hyundai Veloster pero "sólo para conducirlo hasta Sidney para comprar un Maserati".



auto.jpg

Sin embargo, la historia no tuvo final feliz para Moore. Dos años después, mientras estaba en casa con su madre, fue detenido y se lo acusó de beneficiarse económicamente de manera fraudulenta. Tras pasar seis meses en la cárcel, el juez decretó la libertad bajo fianza.

En las redes sociales, Luke intenta "demostrar su inocencia" y pese a los errores cometidos, el joven asegura que "no lo volvería a hacer". "No esperaba que cada vez que le solicitaba un préstamo me dieran el dinero, pero lo hacía. Simplemente caí en la trampa", concluyó.