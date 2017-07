Se hizo pis encima: mirá el vergonzoso episodio de Silvina Luna en un ensayo

Como si a Silvina Luna le faltaron problemas, se conoció un vergonzoso momento suyo en un ensayo para el Bailando: se hizo pis encima. Mirá el video al final de la nota.

Silvina Luna no pasa un buen momento por la ruptura sentimental que está atravesando, luego de protagonizar uno de los romances más comentados del verano junto con El Polaco.

Embed ☹️ ¿Final para la novela de amor con El Polaco? ►► https://t.co/wIyj94AYMy pic.twitter.com/Fkn949FaUF — Uno Santa Fe (@unosantafe) July 10, 2017

Ahora, al mal momento, se le suma el blooper que protagonizó cuando ensayaba un difícil truco con su partenaire, Leandro Nimo. El accidente durante un ensayo para el Bailando 2017 quedó registrado frente a las cámaras de su coach y fue compartido por el bailarín en su cuenta de Instagram.

"¿Cómo no quererla con todo el corazón?", escribió el bailarín en su cuenta de Instagram junto al divertido blooper de la ex del Polaco. "¡Ay, me meé, bol...!", confesó la actriz y provocó la risa de sus compañeros.