Se inicia el Torneo Apertura Femenino

Con la incorporación de Alumni de Laguna Paiva, este domingo se pondrá en marcha la actividad oficial de básquet femenino en el ámbito de la Asociación Santafesina.

En el primer tramo del año competirán CUST, Santa Rosa, Alma Juniors, Almagro y Alumni de Laguna Paiva. Luego, se sumarán los elencos pertenecientes a la Asociación Rafaelina para edificar el certamen regional.

Programación 1ª fecha -Domingo 9 de abril





En el Cándido Arrúa (Kimberley)

13.30: Premini Santa Rosa vs. Almagro

14.45: Mini Santa Rosa vs. Almagro

16.00: U13 Santa Rosa vs. Almagro

17.30: U15 Santa Rosa vs. Almagro

19.00: Primera Santa Rosa vs. Almagro





En el Enzo Scocco

15.00: U15 Alma Juniors vs. CUST

16.30: U17 Alma Juniors vs. CUST

18.00: Mayores Alma Juniors vs. CUST