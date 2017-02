Se instalarán biciestaciones en distintos puntos de la ciudad

En los próximos días los amantes de las dos ruedas contarán con una nueva herramienta en el ámbito de la ciudad. A pesar de que aún resta afinar detalles, la instalación de los dispositivos conocidos como Estaciones de Auto Reparación e Infladores ya es un hecho, así lo confirmaron desde el colectivo Santa Fe en Bici.





Las denominadas estaciones de auto reparación o biciestaciones, son dispositivos de auto servicio que tienen como fin inmediato que el ciclista pueda contar con mobiliarios urbanos para poder arreglar su bicicletas, para esto el dispositivo cuenta con un total de trece herramientas y un inflador de uso público y gratuito. La instalación de estos instrumentos es relevante ante emergencias que puedan surgir cuando se utiliza la bicicleta ya sea como medio de movilidad fundamentalmente pero también con fines deportivos y recreativos.





Desde la ONG Santa Fe en Bici confirmaron que la primer bici estación comenzará a funcionar la próxima semana en la Estación Belgrano cuando el municipio realice la presentación oficial.





"El fin mediato que tiene esto como infraestructura es promover el ciclismo urbano en la ciudad", explicó Mariana Salvador, de Santa Fe en Bici, quien llamó a los negocios de bicicleterías a mantener la tranquilidad ya que en realidad esta nueva herramienta lo que busca fomentar es un mayor uso de las dos ruedas en el ámbito santafesino.

La iniciativa fue planteada por la agrupación Santa Fe en Bici desde sus inicios y en la actualidad es llevada adelante por la Municipalidad.

"Muy pocas ciudades del país cuentan con este mobiliario" - Mariana Salvador, integrante de Santa fe en Bici

Desde el movimiento que desde hace años trabaja para impulsar el uso de las dos ruedas y la integración de esta como un medio de movilidad urbano y sustentable, reconocieron que se trata de una medida innovadora y avanzada .





"Esto nos equipara con ciudades que hace años llevan adelante políticas de movilidad urbana. Muy pocas ciudades del país cuentan con este mobiliario", explicó Salvador sobre la importancia que reviste este instrumento para los santafesinos.





En relación al número de dispositivos que se instalarán en los próximos meses, la referente de la agrupación explicó que en principio el municipio adquirió un número limitado de unidades, que oscilan entre 10 y 20 bici estaciones, cuya ubicación será establecida por la gente de la municipalidad con la colaboración de Santa Fe en Bici.

Sin embargo adelantó que la idea es instalarlos en organismos públicos que cuenten con custodia (dado que su estructura es de fácil acceso y manejo) y que se puedan distribuir en los distintos puntos de la ciudad, ya sea el centro, norte como el sur. Por ejemplo la Universidad Nacional del Litoral, Mercado Norte, la Estación Belgrano, entre otros.





Por otro lado la agrupación considera necesario que el área privada ya sean estaciones de servicio o empresas se sumen y vinculen con esta idea para que brinden servicios en el marco de la responsabilidad social empresarial, es decir que puedan comprar estaciones similares que estén al servicio del personal, que puedan promover le uso de la bicicleta entre sus empleados y a su vez como un servicio hacia la comunidad.

"La idea es instalarlos en organismos públicos que cuenten con custodia" - Mariana Salvador, Santa Fe en Bici

Además la idea que manejan desde el colectivo consiste en complementar la instalación de los dispositivos a través de talleres de capacitación destinados en especial a las mujeres para que estas puedan manejarse sin inconvenientes y adquieran las nociones básicas en el arreglo de su vehículo. "Es una gran movida que consiste en empoderarlas para que puedan arreglar sus bicicletas e inflarlas ", contó Salvador sin dejar de agregar que cualquier persona podrá participar de estos cursos que buscan fomentar el uso de la bici.





A partir de ahora y en caso de que el vehículo sufra una avería, los usuarios que tengan rápida llegada podrán acercarse a una bici estación. Como sucede con las estaciones de servicio con los autos que necesitan determinadas atenciones. "Nosotros teníamos la dificultad en ocasiones de que no éramos bien recibidos en estos locales, pero no era el pico adecuado y a veces se pincha la bici y no se sabe donde ir—recordó la integrante de Santa Fe en Bici— Es por esto que creemos que la instalación de esta nueva herramienta va a favorecer en ese sentido y estas cosas, lo afirman expertos, que la infraestructura genera más ciclistas".





Aspectos a profundizar

En la última semana Santa Fe en Bici manifestó su malestar por el mal estado que presentan las instalaciones destinadas a ubicar las bicicletas en determinadas casas de estudio de la ciudad. "El tema de la universidad está vinculado con una deuda que mantiene la casa de altos estudios que es plantear hacia la comunidad universitaria una política seria de movilidad que garantice el derecho a estudiar", sostuvo Salvador en torno a los reclamos que vienen realizando.

Desde Santa Fe en Bici consideran fundamental que tanto de los estudiantes como de los docentes del hogar a la universidad en bicicleta cuenten con un trayecto seguro y claro.





Otro de los aspectos que consideran importante para lograr una mayor integración es la refacción de los bicicleteros, además de que estos estén bien hechos y ubicados en puntos accesibles para todos los usuarios.





"Es decir que la estructura de la ciudad universitaria hable a favor de una movilidad sustentable y que no sea un obstáculo o un riesgo para los alumnos y la comunidad en si, ir en bicicleta", agregó la referente del colectivo.





A la lista de tareas a emprender para este año que comienza con una actividad intensa, Salvador adelantó que uno de los proyectos que el movimiento está llevando adelante con el municipio esta vinculado con la ampliación de la red de ciclovías.

Belgrano Presentación. La primer unidad se instalará en la estación Belgrano Juan Manuel Baialardo / Uno Santa Fe



Una de las iniciativas que se maneja es la ampliación desde el Faro hasta la Rotando. Uno de los reclamos que Santa Fe en Bici hizo público y del cual Diario UNO se hizo eco el año pasado, consiste en el diseño de un circuito de ciclovías que permita a los ciclistas circular en el Puerto. En la actualidad se está trabajando para delinear una traza que sea beneficiosa para todos.





También se cambiarán la separación de los carriles en Ituzaingó, en donde se removerán las tortuguitas y se instalarán cordones plásticos para así evitar que los automóviles estacionen en la ciclovía, algo que arriesga la vida de los ciclistas en forma constante. A esto se debe agregar a la lista que se procederá a la ampliación del número de bicicleteros en la peatonal santafesina.





"Una gran cuestión pendiente con el municipio es que se diseñe un plan de ciclovías integral, seguro y conectado", mencionó Salvador en el marco de las tareas a cumplir. Sin embargo destacó la relación de diálogo que mantienen en la actualidad y con bastantes avances, con algunos no y otros en camino como por ejemplo la peatonalización del Puente Colgante. Al respecto las partes se encuentran en una instancia de diálogo y con avances.