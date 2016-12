La práctica de fútbol que se llevó a cabo este jueves por la mañana en el estadio arrojó una noticia negativa para el entrenador Paolo Montero. Promediando el entrenamiento el defensor Germán Conti sufrió una molestia muscular y debió salir del campo de juego. Por ese motivo inmediatamente fue sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión. Y la confirmación no fue la deseada ya que luego del mediodía se supo que el marcador central padece un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y en consecuencia quedó descartado para jugar ante Boca.





Hasta aquí Conti había tenido asistencia perfecta jugando todos los partidos del campeonato como elemento titular y además completando todos los minutos. Nunca había sido reemplazado, además de ser el defensor con mejor rendimiento del elenco sabalero. De allí la importancia que supone para el cuerpo técnico la presencia del zaguero surgido del club.





Frente a este panorama, está definido que Emanuel Olivera sea su reemplazante, con el dato de que en principio el que iba a salir del equipo iba a ser Guillermo Ortiz, ya que en el ensayo futbolístico la dupla de marcadores centrales que arrancó la práctica fueron Conti y Olivera.





El ex-Aldosivi no había jugado un buen partido frente a Independiente y por ese motivo el DT tenía pensando probar con el ex-Boca Unidos desde el arranque. Pero esta contingencia que se le presentó hace que ambos sean de la partida para jugar en la Bombonera.





Pero está claro que no será la única variante que dispondrá el entrenador ya que tal cual se especulaba en función de los antecedentes, habrá una modificación en el sistema táctico con el fin de resguardarse un poco más en la mitad de la cancha y poder neutralizar lo que haga Boca a partir del primer pase que siempre genera Fernando Gago. Por lo cual este jueves plantó un 4-4-1-1.





Cuando Colón fue a jugar ante Estudiantes en La Plata, el dibujo táctico fue un 4-1-4-1, habida cuenta del potencial del conjunto Pincha que en ese momento era el líder y además invicto del campeonato. En este caso nuevamente enfrentará al puntero del certamen, Boca, que por otra parte es el equipo más goleador con 31 tantos.





De allí la idea que tiene Montero y sus colaboradores de intentar incomodar al Xeneize, poblando la mitad de la cancha y no dejando que sus mediocampistas jueguen con libertad, principalmente Gago. Es por eso que Gerónimo Poblete se moverá como una especie de media punta o en todo caso será el volante más liberado para intentar presionar a Gago y que no pueda asistir a sus compañeros.





Si Colón logra cortar ese circuito futbolístico crecerán las chances de maniatar a Boca y de esta manera poder progresar en campo rival, en caso contrario se le hará muy difícil poder aguantar la presión. Con esta variante en el sistema, el que saldría del equipo titular sería Ismael Blanco e ingresaría Raúl Iberbia.





Así las cosas, el único delantero sería Nicolás Leguizamón y por primera vez en el torneo, el Sungui ocuparía un lugar en el banco de relevos. Si bien el delantero oriundo de Santa Elena no jugó frente a Vélez, lo cierto es que en esa oportunidad no fue de la partida por un dolor lumbar. En consecuencia, su salida en esta oportunidad estaría vinculada a cuestiones tácticas, ya que pese a ser el goleador sabalero con tres tantos no viene rindiendo en su mejor nivel.





El ingreso de Iberbia como lateral por la izquierda hace que Iván Torres vuelva a la posición natural como carrilero izquierdo y que Poblete abandone la banda de la misma zona en donde no rinde y pueda actuar más suelto por el medio.





Frente a este panorama, el posible equipo para visitar a Boca el próximo domingo desde las 18.30 estaría integrado por Broun; Ceballos, Olivera, Ortiz e Iberbia; Silva, Ledesma, Oviedo y Torres; Poblete; y Leguizamón. No obstante habrá que aguardar los próximos dos entrenamientos que le restan al plantel antes de viajar a Capital Federal.





De todos modos, este viernes Montero dialogará con la prensa y allí es probable como lo hace a menudo que pueda confirmar la alineación titular que saltará al campo de juego del estadio Alberto J. Armando. Por lo mencionado anteriormente, la misma tendría dos variantes: Iberbia en lugar de Blanco y Olivera en reemplazo del lesionado Conti.





Este viernes, desde las 9, el plantel trabajará en el predio y durante el día se conocerá la lista de los jugadores que concentrarán para el último partido del torneo. Mientras que este sábado en el mismo horario será la última práctica y luego de la misma los futbolistas y el cuerpo técnico almorzarán y partirán en micro rumbo a Capital Federal.