Se salvó de milagro: le robaron en su casa, se resistió y lo balearon

Julio Francisco Pilón (56), excomisario de la Policía Federal de Santa Fe, es de esas personas que volvieron a nacer, al menos así lo sienten sus familiares que viven junto a él en su casa. El lunes, en horas de la tarde noche, dos motochorros lo alcanzaron en la puerta de su domicilio de Padre Genesio al 3300 y le intentaron robar sus pertenencias. Como él se resistió, lo ejecutaron con cuatro balazos en sus piernas.

En efecto, debió ser hospitalizado de urgencia pero, afortunadamente, a las pocas horas terminó siendo dado de alta ya que su vida no corría peligro.





Este martes martes pudo contar su historia a Diario UNO y no ser otra victima fatal de la delincuencia armada, la cual es moneda corriente en el norte de la ciudad de Santa Fe.





En lo último del día

El violento episodio se dio a las 20.30 aproximadamente. Pilón, que regresaba a su casa luego de una reunión, bajó del colectivo en la plaza Reynaldo Vannozi, de Facundo Zuviría y Genesio. Allí caminó hasta su casa -unos 200 metros-. Al llegar, se quedó hablando con un vecino contiguo a su domicilio. Segundos después se dirigió a su casa sin imaginar que su vida corría peligro.

Cuando el hombre sacó sus llaves sintió un grito inmediato. "Quedate quieto", le dijeron dos delincuentes. "Cuando me di vuelta los tenía a medio metro. No me dieron tiempo a nada", detalló sobre ese tenso momento.

"Me dijo que le dé todo y me pegó un tiro en la pierna. De todas formas, yo quedé parado igual y le dije que no le iba a entregar nada de lo mío. Luego me apuntó y yo le intenté correr el arma, por lo que forcejeamos por un instante, situación que derivó en que me dispare otra vez y el proyectil impacte en mi pierna derecha", explicó.

A raíz de esos dos balazos, Pilón quedó tendido en el suelo y los delincuentes sustrajeron sus pertenencias. Cuando se estaban yendo, con total impunidad, le dispararon dos balazos más, de los cuales uno impactó en su talón derecho. Posteriormente se dieron a la fuga por Padre Genesio en dirección hacia el oeste con un celular, tarjetas de crédito y debito, varios carnés y $350 pertenecientes a la víctima.





Convulsión y traslado

Tras los disparos, el barrio se hizo eco de la situación. Pilón quedó tirado, dolorido y en medio de un charco de sangre. Después de un rato, una ambulancia lo trasladó hacia el hospital José María Cullen. Allí fue asistido y curado por especialistas y alrededor de las 5 de ayer le dieron el alta.

Durante un mes y medio, el hombre víctima del hecho no podrá pisar el suelo, por lo que tendrá que estar en silla de ruedas y a su vez deberá ser estrictamente asistido para evitar secuelas en sus piernas.





Sin detenidos

Los peritajes realizados por los agentes de la Policía Científica de la Unidad Regional I en las afueras de la vivienda de Bº Belgrano arrojaron cuatro vainas servidas, de las cuales se presume que serían proveniente de un arma calibre 38 largo.

Al cierre de esta edición, ninguno de los dos delincuentes que hirieron a Pilón habían sido detenidos por la fuerza policial.

Con fe de que sus atacantes serán arrestados, la víctima espera que se haga justicia.