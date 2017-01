Se presentó en Fiscalía el gendarme detenido el sábado por un confuso episodio en Guadalupe Oeste

Tras haber sido denunciado por un presunto secuestro en el barrio Guadalupe Oeste, este lunes, en horas de la mañana, se presentó de manera espontánea en Fiscalía, el gendarme que durante el último sábado permaneció detenido en la 8ª, luego de que una mujer lo acuse de haber intentado subirla a su auto. Acompañado por su abogado personal, Daniel Rocca, el funcionario realizó una exposición ante la fiscal del caso, Carolina Parodi.





"No fue citado sino que quería venir para aclarar la situación", explicó Rocca a Diario UNO al salir del organismo judicial. "No ha tenido nada que ver absolutamente nada en el hecho, tanto es así, que por las contradicciones de la presunta víctima como la de testigos, la forma de realizarse el procedimiento, de quien llama al 911, de cómo fue esposado, esto se entiende de dos maneras: que fue una falsa denuncia o que el hecho haya sido real y se han equivocado de persona", indicó el defensor del gendarme.

Embed Un gendarme fue detenido tras un confuso episodio en Guadalupe Oeste. ¿Intento de secuestro?

POR @NachoMendozaOk https://t.co/zfmQioWQb8 pic.twitter.com/5rnGuanZ9o — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 30 de enero de 2017



"Todo esto ha sido advertido por la Fiscalía y desde ahí que lleva a que la denuncia realizada no constituye el más mínimo delito por lo tanto se archiva y lógicamente mi defendido queda como estaba hasta el día sábado, en libertad y sin antecedentes", agregó el letrado.





Rocca además se refirió a que entre el denunciado y la denunciante no existe ningún vínculo previo. "En absoluto se conocen. Es más, tengo entendido que la presunta víctima se encontraba dentro de la Comisaría y mi defendido no sabía ni quien era. Nunca la vio, no tiene idea", señaló.





Por último, el abogado cuestionó además como se dio la aprehensión del gendarme ya que calificó que hubo demasiadas cosas en el procedimiento que no cerraron. "No hay ninguna duda que me voy a encargar de que se siga la investigación en cuanto a este procedimiento", destacó.