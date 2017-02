Se quedaron sin subir al podio

La derrota de Villa Dora frente a San Martín de Porres por 3-0 le impidió al conjunto santafesino obtener la medalla de bronce, que había logrado un año antes en el Sudamericano que se disputó en la ciudad de La Plata. El elenco peruano fue más que las Doras y lograron una victoria justa que únicamente pusieron en riesgo en un segundo set que realmente fue espectacular en cuanto a lo emocional y que culminó con un 31-29 para las peruanas.





Ese set fue determinante en el resultado final dado que el elenco conducido por Lorena Góngora acusó el impacto de perderlo ya que dos veces estuvo para ganarlo y no pudo definirlo. El arranque del cotejo había sido parejo pero promediando ese primer parcial el conjunto incaico marcó diferencias y logró una ventaja de cinco que parecía decisiva basado en la potencia de su máxima figura Angela Leiva que hizo estragos en ataque anotando nueve puntos.





Sin embargo, las Doras reaccionaron y se pusieron a un punto, pero no alcanzó ya que San Martín lo cerró con cierta comodidad 25-20 producto de varios errores no forzados del equipo de nuestra ciudad que en ese set sumó 12 errores no forzados. Maira Westergaard fue la máxima anotadora con seis puntos.

Pero el quiebre del encuentro se produjo en ese segundo set que Villa Dora jugó muy bien y que no pudo cerrarlo pese al muy buen rendimiento de Florencia Giorgi, Candelaria Herrera, Rosa Reinoso y Westergaard. Fue 31-20 para el elenco peruano que demostró mayor temple para cerrar el set. Fue frenético de principio a fin y a la luz del resultado final terminó siendo clave para el triunfo de San Martín.





De repente, las Doras de estar muy cerca de igualar el partido se encontraron con dos sets abajo y ese el golpe lo sintieron en el tercer set que fue el más desparejo de todos producto del contexto.

Villa Dora salió a vender cara la derrota, pero la concentración y la intensidad duraron muy poco, dado que San Martín se despegó rápidamente en el marcador y metió un parcial de 9-4. Las Doras continuaron equivocándose y las peruanas no perdonaron de la mano de su capitana Angela Leiva que se tornó incontrolable.





Siguió dominando las acciones de juego y ya Villa Dora poco pudo hacer, intentó una tibia reacción como para ponerse tres puntos abajo en el 16-19. Pero San Martín no quiso inconvenientes y se metió nuevamente en partido para clavar cinco puntos consecutivos y quedar a un punto del partido que llegó con una definición de Urrutia que estableció el definitivo 25-17.





Por allí quedó el sabor amargo de no obtener la medalla de bronce, pero a priori se sabía que era un partido sumamente complicado, dado que hoy San Martín está por encima de Villa Dora ya que las mejores jugadoras peruanas actúan en la liga local y es por eso que siempre mantiene una base de muy buenas jugadoras que además representan al seleccionado peruano.





Por su parte, en el partido final, Rexona se impuso a Dentil Praia por 3-1 y de este modo se consagró por cuarta vez en el Sudamericano marcando su hegemonía.