"Se vio lo que pretendemos"

Unión cerró la etapa más importante de la pretemporada. En Mar del Plata, disputó su segundo amistoso de preparatorio y se volvió invicto luego de cuatro partidos (disputó dos ante Aldosivi y dos contra Quilmes), aunque vale aclarar que en ninguno el entrenador Juan Pablo Pumpido plantó un equipo titular, sino que prefirió en mezclar a todo el plantel.

En su último día en la ciudad balnearia, el conjunto tatengue derrotó a Quilmes en ambos partidos: los dos fueron 1-0, con tantos de Federico Anselmo y Franco Soldano.





De esta manera, atendiendo a que ante Aldosivi registró un triunfo y un empate, se volvió invicto (Anselmo fue el goleador con dos tantos) aunque en los amistosos que restan antes de la reanudación del certamen el DT deberá definir un equipo titular para enfrentar a River en el Monumental.





Luego de los últimos ensayos futbolísticos y antes de emprender el viaje de retorno a Santa Fe, Pumpido hizo un balance de la pretemporada en La Feliz y dijo: "Se pudo hacer la preparación que programamos, que diseñamos y salió como queríamos, nada de pensar en el partido ante River. Pretendíamos cargarle de volumen futbolístico a los trabajos y se vieron chicos de un lado y del otro, no fueron las dos formaciones iguales en los cuatro partidos".

En cuanto a la importancia de haber mantenido la base de cara a la segunda parte del campeonato, el entrenador tatengue expresó: "Que el equipo no se haya desarmado es importante, se fue Martín Rolle y llegó Mauro Cejas a los dos días, estamos bien. Vamos a esperar cómo se mueve el mercado, que lo hace poco, veremos si surge algo y si a alguno de nuestros jugadores les aparece una propuesta que sea buena para el club y haya que venderlo. Por ahora estamos tranquilos viendo cómo pasan los días".

Y agregó: "Sacamos conclusiones, aunque no buscamos la excelencia, porque no estamos trabajando en lo táctico, estamos buscando la buena puesta a punto desde lo físico, pero se sacan obviamente".





Luego, se refirió a por qué no pudo jugar Guido Vadalá (se recupera de una úlcera en su ojo izquierdo) y expresó: "Está trabajando bien, el jueves entrenó normal y el viernes pudo correr, no pudo hacer fútbol ya que si jugaba y tenía algún contacto iba a volver atrás en su recuperación, pero el lunes ya entrenará normalmente".





En otra parte, se refirió a cómo programa las tareas atendiendo a que todavía no está definido cuándo arrancará el certamen, y explicó: "Estamos trabajando para el 5 de febrero, que es lo oficial que tenemos. No depende de nosotros, estamos esperando qué puede suceder, si se atrasa el comienzo se modificará el trabajo en cuanto a lo diagramado, pero seguiremos trabajando en el primer objetivo que es River".

"Es feo no jugar, obviamente se trabaja más pero uno ve lo que trabaja en los partidos. Es el fútbol que hoy tenemos y ojalá se pueda solucionar lo más rápido posible así podemos arrancar el torneo", acotó sobre la crisis que atraviesa el fútbol argentino.





Sobre las cuestiones positivas que se vieron en los partidos ante Quilmes, argumentó: "En el gol de Franco (Soldano) se vio lo que pretendemos, en otras jugadas también se vio lo que intentamos que es darle opciones de terminación de jugada. Es lindo que se vea lo que uno trabaja. Por suerte nos volvemos sin jugadores lesionados, solo algunos con molestias, con un trabajo diario que salió de muy buena manera. Ahora tenemos que trabajar en Santa Fe a partir del lunes, pensando en los amistosos y en River que es el primer objetivo".

Union2.jpg El Tate fue superior desde lo futbolístico en ambos partidos y ganó con los tantos de sus goleadores Perspectiva Sur



Mientras que también destacó otros aspectos de su equipo, y dijo: "El juego los irá llevando a atacar o no, hay partidos donde se podrá hacer y en otros no. Se dio que el equipo encontró un buen juego con los volantes y ante Quilmes tenían libertad para atacar por afuera. Hay otros donde los volantes no podrán encontrar los espacios para atacar, hoy (por el viernes) los encontraron Villar y Bracamonte, les dio la posibilidad a Zárate y Ema (Britez) que pasen, el gol viene de un centro de Britez".