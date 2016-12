Seguridad, la principal premisa en el Día Internacional del Ciclista

Con motivo de conmemorarse todos los 5 de diciembre el Día Mundial del Ciclista desde el colectivo Santa Fe en Bici lanzaron una campaña que se extendió a lo largo de la semana, con las redes sociales como herramienta principal. La propuesta se basó en que cada persona que utiliza la bicicleta publique una foto suya acompañada del hashtag #5D#Díadelciclista #Somostránsito #respetánuestrosderechos.





"Este último es uno de los pedidos fundamentales de las personas que circulan en bici, que se reconozca a ese vehículo como medio de transporte y que también tenemos derechos a circular en la vía pública, incluso cuando es necesario tomando todo el carril", explicó Mariana Salvador, referente de la agrupación. De esta manera buscaron poner sobre la mesa la problemática de los accidentes de tránsito que los tienen como protagonistas.





Desde el Servicio de Emergencias Médicas 107 confirmaron que en el primer semestre del año contabilizaron un total de 159 siniestros que involucran a ciclistas. De los cuales 84 fueron protagonizados por autos y bicicletas mientras que los 75 restantes se dieron entre ciclistas y colectivos.





"Muy recurrentemente desde Santa Fe en Bici nos enteramos del acaecimiento de accidentes y siniestros viales donde hay involucrados ciclistas. Las lesiones y muertes de tránsito implican un gran costo para la sociedad y dolor en las víctimas, por lo que la seguridad del ciclista es importante para nosotros", sostuvo Salvador, referente de la agrupación que desde hace años viene trabajando para generar conciencia sobre la necesidad de integrar esta forma de transporte en el ámbito de la ciudad.





En ese sentido llamó a distinguir entre seguridad y seguridad percibida. "La seguridad vial se refiere a los problemas registrados objetivamente con los accidentes de tránsito. En tanto que la percepción de seguridad es el sentimiento subjetivo que se crea cuando el usuario de la vía interactúa con el entorno del tránsito y con los demás usuarios. Es por esto que diferentes personas perciben una situación de distintas maneras, y varía dependiendo de si es adulto o joven, con experiencia o no", analizó la joven.





A pesar de los esfuerzos que la agrupación realizó para conseguir las estadísticas que involucra a los ciclistas en nosocomios locales, los datos aún no estaban discriminados.





"Nosotros no tenemos manera de saber hoy cuántas personas murieron al momento del siniestro, cuántas por deceso posterior y cuántas personas quedaron con alguna discapacidad", explicó Salvador. Otra de las razones que dificulta contar con datos certeros y reales es la falta de denuncias en torno a los accidentes viales. "En este punto desconozco si existe cruce de información entre la policía, hospitales y la Agencia Provincial (de Seguridad Vial) sobre los lugares donde se produjeron los accidentes y demás datos para evitar futuros siniestros", agregó la referente del colectivo.





Al momento de enumerar las principales circunstancias que atentan contra la seguridad de los usuarios de las bicicletas figura en primer lugar la cantidad de baches que hay en las calles. "Las superficies por las que transitan los ciclistas necesitan un mantenimiento de alta calidad, superior a la superficie de la ruta, ya que incluso una pequeña grieta o bulto puede tener consecuencias muy graves", relató Salvador.





Entre otras de las causas de siniestros figura la apertura de puertas de automóviles en plena calle. Otro de los factores que atenta contra la seguridad de los ciclistas es el uso de asientos inadecuados para transportar niños pequeños, ya que puede resultar en accidentes cuando el pie del niño queda atrapado en la rueda.





"El accidente más común es con el automóvil, ya que es el vehículo motorizado más común", destacó Salvador. Sin embargo agregó que los accidentes con vehículos pesados, como colectivos y camiones, a menudo resultan en lesiones más graves y con una mayor proporción de muertos.





Sin dejar de lado las responsabilidades que hacen a una sana convivencia en el tránsito, Salvador destacó la importancia que tiene el comportamiento del ciclista en torno a la seguridad. En ese sentido sostuvo que todos los usuarios de las dos ruedas tienen que conocer las reglas y señales básicas del tráfico. Por ejemplo , relató la joven, en Dinamarca el ciclismo seguro se enseña a los niños y jóvenes. Se trabaja como una disciplina en las escuelas municipales y privadas.





Esa es una de las diferencias que los integrantes del colectivo observaron sobre lo que sucede en Santa Fe, en donde no está incorporado. Un aspecto que destacaron es que en la página de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se encuentran las campañas donde se les enseña a niños seguridad vial arriba de un pequeño simulacro de "auto", sin embargo no incluyen a la bicicleta. "Es lógico que entonces el ciclista no tenga conocimientos viales. Los vehículos motorizados son los protagonistas más comunes en los choques en los que los ciclistas resultan heridos o muertos sin embargo, no aparece el tema explícito en la pista para sacar el carné de conducir de la ciudad", destacó.





De esta manera es difícil que se pueda comprender la relación que un conductor debe tener con el ciclista. "Pasa a un metro y medio por ejemplo o que ocupe el carril entero –si es necesario–, ya que la bicicleta es un vehículo también", ejemplificó Salvador quien propuso que un viaje en bicicleta debería ser obligatorio para todos los que se están preparando para obtener una licencia de conducir, fundamentalmente para los colectiveros.





A modo general observó que la velocidad es el factor más importante cuando se analizan las causas de accidentes que resultan en lesiones graves o en una muerte. "Así, una velocidad baja es buena tanto para la seguridad como para la percepción de seguridad de los ciclistas. Por eso es que pedimos también zonas con velocidad 30, que es la velocidad de la vida", puntualizó.





La no segregación en torno a los medios de circulación convierte a las calles de la ciudad en un escenario peligroso y propenso a los accidentes.





"Si los ciclistas y los automóviles van juntos en una misma vía, es importante asegurar velocidades bajas, preferiblemente menores a 50 kilómetros por hora", sugirió y recomendó emplear medidas de reducción de velocidad.





En cuanto al balance del año desde el colectivo calificaron como positivo la implementación de la bicicultura. "Eso es el prestigio del uso de la bicicleta como medio de transporte", aclaró Salvador. A simple vista se puede ver cómo muchas más personas salen en bici a recorrer la ciudad y no solo la usan como un elemento recreativo y deportivo, sino como medio de transporte.





"Uno pone un bicicletero en algún lugar de trabajo y puede evidenciar como se completa de a poco", ejemplificó sobre la gran proliferación que tiene hoy el uso de las dos ruedas.





"Obviamente falta muchísimo por hacer de parte de los gobiernos tanto municipal como provincial, fundamentalmente en lo que es la incorporación de la ciclovía en la ruta 1 que es algo en lo que estamos trabajando", finalizó.