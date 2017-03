Seguridad reconoció fallas en el operativo del Clásico y apuntó a la tarea de la Munipalidad

Tras los incidentes ocurridos el fin de semana tras el clásico santafesino, el subsecretario de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad, Fernando Peverengo, reconoció fallas en el operativo y apuntó a la falta de control Municipal en las inmediaciones del estadio. "Todos somos responsables de los que ocurrió", sentenció.

"No estamos conformes con el operativo de seguridad del clásico", admitió el funcionario en la mañana de este lunes tras recordar que tras el enfrentamiento entre Unión y Colón en el estadio 15 de abril hubo disturbios. "El primer incidente fue en Cándido Pujato y López y Planes donde los hinchas de Unión apedrearon a un departamento donde había gente con camisetas de Colón . Luego tuvimos problemas en Bulevar", enumeró en diálogo con LT10.

En este sentido expresó: "Es muy difícil prevenir a 100 o 200 inadaptados que están dispuesto a hacer desmanes. También, es verdad que muchas de estas personas toman como una provocación cuando ven a los uniformes".

Consultado por la venta de alcohol en las inmediaciones del estadio la cual no se vio restringida en algunos sectores, Peverengo apuntó a la Municipalidad, quien estaba encargada de esta función, como así también de realizar los cortes de calles preventivos. "La gente de la Municipalidad estuvo presente en la reunión de cancha. Y también tuvimos problemas con algunos cortes de calles a los que se llegó tarde", sostuvo el funcionario.

No obstante remarcó: "Acá somos todos un poco responsables. Al menos yo me hago responsable de lo que me corresponde y en estos días seguiremos trabajando para ver cómo seguimos adelante", sostuvo.