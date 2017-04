"Seré el técnico el sábado"

Para más adelante, agregar: "Nos pidieron que nos hagamos cargo del plantel y me sorprendido de mi mismo, por la tranquilidad que me pude para delante de los muchachos. Evidentemente no es falta de calidad, ni nada. El equipo genere y así lo demostró. Entramos en un bajón que hay que parar ya y empezar a revertir desde el sábado".





El ex defensor rojiblanco sostuvo que "el jugador necesita que le digan la verdad todo el tiempo y a eso apunté. Esta situación es revertible y depende de ellos. Les dije que no entren con la mochila tan pesada y la forma es trabajar con alegría y humildad. Intenté sacarle presión", subrayó.

"Recibí un llamado hace 15 minutos que me confirman que seré el DT el sábado. Marini llega este jueves, pero me dijeron que por ahora no se metería. El estará en la platea y mirará el partido desde arriba", anticipó el técnico en el complejo radial de Universidad.

"Lo primero que tenemos que recuperar es la confianza y la intensidad. Vamos a encontrar un equipo con necesidades. Tenemos que manejar la ansiedad de la gente y la nuestra. Tenemos que estar calmos. Lo primero que hay que recuperar es la cabeza", sentenció Magnín.

En cuanto al equipo, el técnico dijo que "entre Sandona y Mallan saldrá el reemplazante del suspendido Sánchez. De lo malo que pase el sábado seré responsable yo y de lo bueno será los jugadores".

Más allá que los entrenamientos de Unión esta semana fueron a puertas cerradas y se anunció que el jueves charlarán los jugadores con la prensa, el DT interino Eduardo Magnín charló por FM La X de la salida de Juan Pablo Pumpido . En este sentido, expresó: "Tengo una gran dolor por la decisión de irse de los muchachos. Es gente que vive del fútbol y se quedó sin trabajo. Esto es fútbol y estas cosas pueden pasar".