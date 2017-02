"Sería positivo para mi carrera"

El mercado de pases en Unión se movió poco y nada en esta temporada. Amén del arribo de Mauro Cejas, que se está poniendo a punto desde lo físico, no hubo muchas tratativas, aunque sí se presentaron algunas opciones para que Lucas Gamba siga su rumbo en otro país, pero nada de eso prosperó.





Pero la vorágine da tiempo para todo y es así como en las últimas horas se reflotó el interés de Lanús por el defensor Rolando García Guerreño. Hace un par de semanas se especuló que el representante del zaguero, Cristian Bragarnik, lo ofreció, aunque en ese momento el Grana estaba más pendiente de sumar a Víctor Cuesta de Independiente. Al no conseguirlo, volvería a la carga por el paraguayo. Vale recordar que Tatengue tiene el 50% de su pase. La cláusula para que se pueda ir es de 1.200.000 dólares.





Con todo esto, la palabra del jugador era la más buscada este jueves, después de que el plantel realizara el trabajo vespertino en el predio Casasol, el cual se cerró bajo una lluvia torrencial. "La verdad es que estoy muy agradecido acá también al club, que me dio la posibilidad de jugar con mucha continuidad en Primera División y uno trabaja para eso en el día a día para ir progresando de a poco", contó el defensor guaraní.

Lógicamente que la pregunta sobre si está al tanto del interés del último campeón de la Supercopa Argentina, fue claro: "En ese sentido no tengo nada claro, porque hablé un rato nomás con mi representante, que me dijo que se comunicaría con el presidente (Luis Spahn). Solo hasta ahí, después no manejo nada más".





"Lo primero que él me dijo (Cristian Bragarnik) es que me quede tranquilo, que si se da, es cuestión de tiempo y que si no, yo le comenté que estaba cómodo acá, teniendo mi cabeza puesta en Unión. En lo personal, estoy agradecido de que un club como Lanús esté interesado en mí, entonces no me queda otra que ser paciente. De todas maneras, lo principal es que estoy acá y pensando por el momento cumplir con mi contrato", agregó.





Al parecer este acercamiento no es nuevo, ya que el propio futbolista reconoció que con anterioridad ya había hablado con el conducto granate, Jorge Almirón. "El año pasado ya había hablado con Jorge personalmente. Me dijo que quería contar conmigo para la Libertadores, pero en ese entonces fue solo un corto acercamiento. Todo muy privado y no pasó nada. Insisto en recalcar que estoy contento en lo personal, porque si un club tan grande así se fija en uno, es porque estoy haciendo bien las cosas", destacó.





De todas maneras, reconoció que en esta oportunidad no mantuvo contacto con Almirón: "Ahora no hablé con él. Solamente le pregunté a mi representante, porque había visto en las redes sociales que estaba la posibilidad; algo que después me confirmó que había un el interés, pero que se iba a hablar y que no era nada seguro".

Con su tonada característica, García Guerreño sí admitió que "con Juan Pablo (Pumpido) no hablé", en algo que podría ser presumible por todo lo que se sabe. Aunque quizás se debe más que nada a no levantar expectativas en caso de no concretarse nada. Vale destacar en este sentido que el conductor rojiblanco siempre dijo que, en caso de que no se vaya nadie, la idea es no incorporar. Por ende en caso de que esta negociación prospere, es probable que se vaya a la carga por otro defensor que venga para ser, desde ya, titular.





Volviendo al tema, vaticinó que tiene una idea de por qué el DT de Lanús lo viene siguiendo: "Jorge me conoce muy bien de Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Creo que el interés surge más que nada por eso. No pienso que él pida un jugador sabiendo que es algo fácil y no es así. Yo ahora estoy en Unión".





Algo que seduce a Rolando en este caso es la vidriera en la que se convirtió Lanús en los últimos años: "Varios paraguayos que vistieron esa camiseta tuvieron lindas experiencias, como por ejemplo (Miguel) Almirón y (Gustavo) Gómez, donde estuvieron una temporada e hicieron una gran campaña para irse luego al exterior".





"Deportiva e institucionalmente hay diferencias entre Unión y Lanús. Por eso si se da, será algo muy positivo para mi carrera", en clara alusión de que estaría encantado de dar un salto en otro club, en este caso, uno de los mejores de la Argentina.