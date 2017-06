"Siempre me gusta poder venir a jugar a Santa Fe, porque estoy cerca de mi casa"

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas se encuentra desde el domingo pasado en nuestra capital para jugar el segundo test match de la serie de la ventana de junio frente a Inglaterra en Colón. En el partido que la escuadra nacional perdió frente al Rose Team en San Juan, uno de los que mejor actuación demostró en el campo de juego fue el entrerriano Javier Ortega Desio.





El tercera línea, que a veces lo ha hecho como segunda, formado en el Club Estudiantes de Paraná, no tuvo mucha presencia en Jaguares, pero es uno de los rugbiers que siempre es convocado por Hourcade.





En la rueda de prensa realizada en el hotel de Colón, Ortega Desio, fue uno de los más esperados y requeridos, obviamente por ser un jugador de la zona, y al que muchos pudimos observar en sus comienzos.









F03 Gentileza Franco Perego.jpg Gentileza: Franco Perego











Sobre las expectativas para el sábado, el ex jugador del San Isidro Club, sostuvo que "Estoy muy contento de poder estar cerca de mi casa, tengo muchos amigos en Santa Fe, y en Paraná, lógicamente que también. Obviamente que se siente como estar de local, hacía mucho tiempo que no venía acá a mi zona, y es un orgullo poder estar en esta provincia tan linda".





El flanker de Los Pumas, señaló que "El año pasado tuve la suerte de poder jugar contra Italia en Santa Fe y nos fue bien. Me acuerdo también de cuando jugamos el Mundial Juvenil en Argentina, y nos tocó jugar acá con Gales en 2010 en cancha de Colón, osea que tengo gratos recuerdos".





Agregó que "La gente de Estudiantes también seguramente me va a estar acompañando, ya me hablaron un montón de amigos y amigas, que van a venir y ya me dijeron que me van a estar alentando. Justo se da la casualidad de que vienen los chicos de la obra que hace Nico Vázquez y Gimena Accardi, que están de gira, coinciden que están en Paraná y Santa Fe, y ya me avisaron que vienen a ver el partido".









Recalculando





"Estuvimos analizando las cuestiones que debemos corregir de lo que pasó en San Juan. Tenemos que ajustar algunos detalles que por ahí no salieron y obviamente que quedó una sensación amarga por la forma que se no escapó. Nosotros nos pusimos bajo presión, fallamos en situaciones que no lo hacemos habitualmente, y eso te genera un poco de amargura y frustración", declaró Ortega Desio sobre lo que fue la caída Argentina en el primer partido de la serie.





Rápidamente, explicó que "Por suerte, el rugby te da revancha, el sábado tenemos la posibilidad de jugar nuevamente y esperamos como todos que las cosas salgan favorables para nosotros. Creo que vamos a andar bien, sin perder de vista que ellos son un seleccionado de primer nivel".





Igualmente, consignó que "No se si fue injusto el resultado en San Juan, nadie tiene nada asegurado, y siempre en estos casos, se vuelca para un lado o para el otro. En esta ocasión no nos tocó, más allá de que dominamos gran parte del partido, no nos pudimos quedar con lo que queríamos".









F2 Gentileza Franco Perego.jpg Gentileza: Franco Perego











En cuanto al test que se viene en Colón, el ex jugador del CAE, sostuvo que "El que viene va a ser un partido diferente, ya que ellos nos tienen visto, al igual que nosotros. Ya revisamos todo lo que teníamos que chequear, y ya estamos preparados para jugar la revancha, para una batalla que será mucho más dura que la primera del fin de semana pasado".





Finalmente, sobre lo que serán los puntos más importantes del segundo test match ante el Rose Team, comentó que "Será clave mantener la concentración, refrendar las cuestiones que anduvimos bien, como en las formaciones fijas, ser limpios en el line out, estar atentos a los que lanzan ellos, ya que la obtención será un factor muy importante. Igualmente, reitero que estoy muy contento de volver a jugar en Santa Fe, bien cerca de mi casa".