"Siempre soñé todo lo que estoy viviendo"

Pilar De Biase viene de cerrar un año inolvidable en su carrera deportiva, ya que formó parte del plantel de River Plate que se quedó por primera vez en su historia con el Torneo Metropolitano de hockey sobre césped. Hace un poco más de dos años, la surgida de La Salle Jobson tomó una decisión trascendental una vez que terminó la secundaria, que fue intentar que este deporte sea el centro y el medio de su vida.

La oportunidad se le presentó a través de Marita Cañete, mamá de Sol, Florencia y Gracia Villar –tres de las mejores jugadoras que dio el hockey santafesino en los últimos tiempos–, quien se contactó con Sergio Vigil para contarle que Pili quería probar suerte en el primer nivel del hockey nacional. Fue así que Cachito le solicitó un currículum y al poco tiempo la convocó para que se presentara el 3 de febrero de 2015 para comenzar la pretemporada con las Vikingas.

Pili se tomó un tiempo en sus vacaciones para contarle a Ovación de su experiencia profesional y de vida en Buenos Aires. En el inicio de la charla, expresó cómo fue su adaptación y manifestó: "Sin dudas fue de menor a mayor, en 2015 que fue mi primer año me costó un montón adaptarme, ya sea por el hecho de vivir sola, tener que movilizarme allá que es totalmente otra cosa. Además, también fue mi primer año en la Universidad. No fue nada fácil, tenía momentos en que extrañaba mucho a mi familia, a mis amigas, pero sabía que todo eso iba a ser lógico, porque eran situaciones totalmente nuevas para mi vida. Pero gracias a Dios lo pude pasar y el año pasado me sentí muy cómoda, me adapté definitivamente y se puede decir que ya tengo mi vida allá, en este momento no pienso en volver a Santa Fe, sin dudas que regresar siempre es lindo porque tengo a la mayoría de mis amigas, mis abuelos, mi casa, pero con estar dos o tres días cada un par de meses me conformo. Sin dudas que eso en el primer año me costaba más.

Luego, la exgoleadora lasallana contó cómo se le dio la chance de llegar al equipo millonario y afirmó: "Se me dio gracias a Sol Villar, que está jugando ahí también, que me ayudó para que me pueda ir a probar. Sin dudas que esté ella también fue un gran sostén para mí , que no me hubiera pasado en ningún otro club de Buenos Aires de que haya alguien de confianza. Ella fue un pilar en mi adaptación, me tocó vivir en el mismo edificio que ella y me ayudó un montón, quizás fui un poco pesada (risas) pero es una genia. Si no fuera por ella no sé cómo hubiera pasado bastante cosas allá".

Y agregó: "La recepción del grupo sin dudas que fue lo mejor que me pasó. En ningún momento me sentí incómoda ni mucho menos. La mayoría de las chicas pasaron por lo que pasé de llegar a Buenos Aires, vivir sola, tener que moverte, y en ese sentido me ayudaron muchísimo. Pasamos mucho tiempo juntas fuera de lo que es el horario de entrenamiento, y eso ayuda también a no extrañar tanto lo que es Santa Fe. Aparte lo más lindo del deporte para mí son las amistades, y este club me dio un montón y en poco tiempo".





En un monstruo argentino

En otra parte de la charla, a Pili se le consultó qué fue lo que más la sorprendió de River, ya que se trata de uno de los clubes más grandes del país y respondió: "Lo enorme que es. Siempre lo veía desde afuera, pero hoy en día paso la mitad del día en el club, porque estudio ahí, y es algo muy loco, entrás al club y es un mundo, tenés todo, todos los deportes que te puedas imaginar, hasta un colegio y una universidad dentro del anillo. Es una locura. Verlo desde adentro es totalmente distinto, aparte estás en el club y te cruzás con los jugadores de fútbol, que yo los veía por la televisión y nada más, algunos de ellos hasta eran mis ídolos, y verlos pasar ya es costumbre".

—¿Qué lugar ocupa el hockey en una institución tan grande como River?

—Sin dudas que el deporte de River es el fútbol, pero el hockey también es importante, es uno de los deportes que más socios reúne en la institución.

—Y para vos, ¿qué representa estar jugando en la Primera de River?

—Es único, más no puedo pedir. Antes de venir a River lo veía como algo muy lejano, incluso cuando empecé a entrenar no pensé nunca estar jugando de titular en la Primera de River. El equipo es genial, es muy abierto".

El nombre de De Biase siempre estuvo vinculado al gol en la Asociación Santafesina de Hockey, sin dudas que se trata de una de sus cualidades más importantes. Sobre cómo fue su relación con el gol, dijo: "Este año fue muy bueno en lo personal, fui la segunda goleadora del equipo, no me acuerdo con cuántos goles pero algo así de 12 o 13. Es un gran número sabiendo que en Buenos Aires los partidos son más complicados y más cerrados que en Santa Fe . También es algo que no me lo imaginaba, meter tantos goles en el Metropolitano.

—¿Qué aprendiste, qué desarrollaste y en qué mejoraste durante tu estadía en las Vikingas?

—En el 2016 pasé por muchas cosas, aprendí lo que es ser independiente, a llevar la carrera casi al día, a trabajar con las nenas del club; también tuve la posibilidad de trabajar como profe en un colegio, fue un año que me significó un montón, creo que el mejor año de mi vida fue este.





Un título para recordar

El sueño se podría haber derrumbado. Hubo momentos de preocupación e incertidumbre. Luego de empatar 1-1 en la primera final del Metropolitano, River se encontró en una situación límite, debido a que Ciudad sacó dos tantos de ventaja nada menos que durante el segundo tiempo de la revancha. Carla Rebecchi y Eugenia Garraffo fueron las autoras de los tantos.

Sin embargo, las Vikingas demostraron que estaban destinadas a terminar con las frustraciones acumuladas. Después de años y años con un protagonismo acéfalo de títulos para coronar el gran trabajo realizado, se consagraron campeonas al dar vuelta el marcador de forma heroica.

En la Sociedad Alemana de Gimnasia, de Los Polvorines, River se impuso 3-2 sobre Ciudad. El equipo que dirige Juan Manuel Esparis revirtió el resultado en un lapso de ocho minutos a través de los goles señalados por Luciana Molina, Victoria Sauze y Estefanía Cascallares.

Con la santafesina De Biase como titular, las Vikingas hicieron historia y con técnica, esfuerzo e inteligencia para jugar se llevaron el merecido campeonato.

Sobre lo que significó este título para su carrera deportiva, Pili manifestó: "No se puede explicar, es lo máximo. Salir campeona del Metropolitano, el mejor torneo de Argentina , no tiene nombre. Se me pone la piel de gallina. No lo puedo creer todavía (risas). Fue una final muy rara, superintensa, como todas, pero para nosotras fue especial, faltaban 15 minutos para que termine el partido e íbamos perdiendo 2-0, y en una final no es fácil dar vuelva un resultado así. Pero nosotros estábamos muy seguras de que teníamos todo para darlo vuelta. El 2016 tenía que ser nuestro año, y así fue, seguimos jugando a nuestro juego, en ningún momento nos desesperamos por ir a buscar el resultado, sabíamos que si seguíamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo íbamos a ganar. Incluso el resultado en ese momento no se ajustaba a la realidad, ya que la mayoría del tiempo fuimos superiores. Y seguimos jugando y lo dimos vuelta en siete minutos más o menos, una locura, y te aseguro que si teníamos más tiempo le metíamos más goles, quería que se termine rápido para festejar. Pero jugar como estábamos jugando, y más en una final, era algo para quedarse mirando. Ciudad de Buenos Aires tiene muchos campeonatos conseguidos, tiene mucha experiencia en lo que son finales, y para River era la primera final en la historia. Fue una fiesta.





Algo personal

Una vez que describió cómo fue la final ante Ciudad y las sensaciones que la invadieron una vez que terminó el partido, a Pili se la consultó sobre cuáles son sus objetivos en el hockey y expresó: "En lo personal me planteo seguir con la facultad al día, seguir entrenando a las nenitas del club y formarlas de la mejor manera, mientras que en lo deportivo más no puedo pedir, si se puede repetir el 2016 sería un golazo (risas).

—¿Qué significa el hockey en tu vida?

—Siempre lo tuve como prioridad en todo, hasta incluso en el estudio, cuando era chica me tenía que retirar todos los lunes tres horas antes del colegio para ir a entrenar a Rosario, faltaba cuando tenía torneos. Mis amigas del colegio me odian más o menos (risas); siempre que se juntan yo entreno o me tengo que acostar temprano porque al otro día juego, y pocas veces puedo ir con ellas, pero es lo que elegí, y no me arrepiento. Todo ese esfuerzo que realicé durante muchos años hizo que hoy esté jugando en un equipo de Buenos Aires. Tiempo para estar con mis amigas y mi familia voy a tener, no tengo dudas, pero lo deportivo tengo que vivirlo en este momento.

Y agregó: "En Buenos Aires estudio educación física en River mismo, tiene una universidad dentro del club que es magnífica. Además, entreno a las nenas de 10ª y 9ª que son la escuelita del club , y el año pasado me tocó trabajar en un colegio como profe de hockey" .

—¿Cómo es un día en tu vida, entre el deporte y tus actividades diarias?

—Me levanto a las 7 o 7.30. Entro a la facultad, donde estoy hasta las 14, duermo un rato la siesta, estudio y luego me voy a entrenar. Y no vuelvo a casa hasta las 12 de la noche .

—¿Qué objetivo te planteás en este deporte?

—Siempre soñé con todo lo que estoy viviendo ahora, más no puedo pedir, hay que vivir el día a día siempre.