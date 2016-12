Siempre vigente, María Vázquez posó casi desnuda y contó su nuevo proyecto

María Vázquez se dedica a su familia y cada tanto hace apariciones en el medio y demuestra que no perdió vigencia. Este año la bella modelo fue concursante en " Bailando por un sueño " y también jurado.

Ahora está desarrollando una marca inspirada en el estilo de vida del polo, La Dolfina, pero en una colección para mujeres.

Para contar su nuevo proyecto posó muy sexy para la revista Beauty Files y contó sus tips de belleza. "Me parece fundamental como premisa no caer en excesos, ni obsesiones y evitar toda actividad que represente una tortura hacerla".

Embed Placer trabajar con ustedes @bettinafrumboli @apc7 @walter.pampin @fabianmorassut Una foto publicada por Maria Vazquez (@mariavqz1) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 3:18 PST



"Para poder tener esta filosofía es necesario ser equilibrada y tener hábitos sanos. Mi recomendación es tomar mucha agua, eliminar las harinas y comer variado aprendiendo a combinar las proteínas e hidratos en cada plato que ingerimos", comentó.

Embed Campaña BACE 2016 PH rocca pic.twitter.com/OzkJ8sxDAZ — maria vazquez (@mariavqz1) 12 de noviembre de 2016



Además habló de sus actividades preferidas para mantenerse en forma. "En general voy variando según el lugar del mundo en donde me encuentre. Cuando estoy en Argentina, me gusta tomar clases de tela y practicar baile casi a diario. Si en cambio me encuentro en el exterior, me sumo a la rutina de ejercicios de mi marido. Es algo que nos permite divertirnos y, al mismo, compartir tiempo juntos", reveló.

Por último contó que tiene ganas de volver a la televisión. "Me encantaría poder volver a la conducción en tele o hacer radio cuando me encuentre más anclada en Argentina"

Embed Beauty File ...by Frumboli ❤️ Una foto publicada por Maria Vazquez (@mariavqz1) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 4:15 PST

.