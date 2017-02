Tiraron la piedra y el vidrio estalló. En pleno debate sobre la reanudación del fútbol oficial y los derechos de televisión, en las últimas horas salieron a la luz unos audios comprometedores del presidente Boca, Daniel Angelici, y el presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans, para "solicitarle" la reducción en algunas sanciones, perjudicando a otros clubes.

Asimismo, hubo otra donde quedó pegado el, por aquel entonces, presidente de la casa madre del balompié nacional, Luis Segura. Entonces así la onda expansiva no se detuvo a punto tal de ser tema a nivel nacional. Incluso este martes el titular de Boca estuvo al frente de la conferencia de prensa de presentación de los refuerzos, tema que por cierto casi pasó desapercibido, producto de que las preguntas recurrentes fueron sobre los audios. Lógicamente que Angelici se cansó de tirar la pelota al córner como se dice en la jerga, amén de admitir de que estuvo mal.

En boca de todos

El fútbol de Santa Fe no quedó exento y el presidente de Unión, Luis Spahn, habló sobre este tema, dejando un montón de frases a tener en cuenta. "Siento vergüenza ajena. Esto es parte de un sistema que funciona y seguirá funcionando así, porque naturalmente no estamos capacitados como sociedad para revertirlo", sostuvo en diálogo con el programa El Cuarto Poder que se emite por LT10.

Siempre se dijo que era clave tener presencia en AFA para estar apañado ante cualquier tipo de circunstancia ventajosa, pero el mandamás rojiblanco no se anduvo con rodeos: "El estar es para no ser víctima de esto. Lo que hay que tener es capacidad de defensa para que no pasen estas cosas. Lo que no inhibe a que esto siga pasando y por eso la ausencia se siente en muchas situaciones después".





"Seguramente no tendrán vergüenza aquellos que dicen estas cosas. Yo iría con cara de póker, porque si voy con cara de repudio le puedo traer consecuencias negativas a la institución", agregó sobre cómo debería presentarse si fuera Unión.





Sobre Angelici, manifestó: "Estamos hablando de un hombre de confianza de Maurico Macri. Si esto no genera que el presidente le pida la renuncia por vergüenza, ética u otra cuestión, o que los mismos socios de Boca digan: «esto es vergonzoso», ya no sé qué decir. Pasó todo lo contrario. Calculo que los socios lo van a reprender. Yo encuentro en todo esto una trama cultural que no permite erradicar estas cuestiones".





Siguiendo por la línea de no dejarse atropellar por las entidades más influyentes del país, explicó que la forma de defenderse es "con gestión, presencia y condescendencia con la gente del poder. Si acá todo pasa. Lamentablemente el lema de Julio Grondona es claro. Para mí en otros países, (Luis) Segura estaría procesado por corrupción. Pero acá no va a pasar nada. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es tratar de defender los colores de nuestra institución".





"Hace un par de días tuvo mucha trascendencia Nicolás Russo, que dijo que hay que defender a nuestro clubes y no representarlos solamente. En nuestro caso, estamos fuera de las apetencias de los viajes con la Selección, además de cargos y títulos de cualquier otra cosa", acotó.

Luis Spahn fue categórico también sobre las situación con la que se toparía si se tomara el toro por las astas ante este tipo de situaciones desleales: "Si yo agarro y me presento con este nivel de corrupción a ser el justiciero y exijo la renuncia de Angelici, del Comité Ejecutivo y de Mitjan, seguramente no tendré ningún beneficio. Dirán: «Ahí está el buchón, el quilombero», pero todos sabían lo que estaba pasando y que saltó ahora en los medios. Entonces, desde mi lugar no tengo que generarle inconvenientes al club. Cada uno tiene su puesto de batalla en la sociedad".





En busca de la regulación

Otro de los temas de la actualidad tiene que ver con la televisión tras el cierre de Fútbol Para Todos. "La política tuvo muchísima incidencia en el normal desarrollo. Entonces creo que con la creación de la Superliga y demás, donde se vendería nuestro producto, no seríamos manipulados por un Estado nacional que utilizó al fútbol con fines políticos", tiró.