Sigue el debate por Ganancias en el Senado y podría haber más de un dictamen

El Senado continuaba esta tarde con el debate sobre el proyecto opositor para reformar el Impuesto a las Ganancias en la Comisión de Presupuesto, de donde podría surgir más de un dictamen pero ninguno con mayoría, y pierde fuerza la posibilidad de que se vote mañana.Así lo adelantaron varios senadores del PJ- FPV , que tienen mayoría en la Comisión, al tiempo que señalaron que esperan "un gesto" del Gobierno con una convocatoria a los gobernadores y los referentes legislativos de todos los partidos para tratar de consensuar un nuevo proyecto.Ese fue el planteo que hicieron los senadores del PJ-FPV Miguel Pichetto, Omar Perotti, Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey al ministro del Interior, Rogelio Frigerio , durante una reunión en el Senado de la que también participó el presidente de la Cámara de Diputados , Emilio Monzó.En caso de no darse esa convocatoria por parte del Gobierno, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados avanzaría en el Senado pese al rechazo del oficialismo, pero no hay certezas respecto de que haya un dictamen de mayoría para la iniciativa opositora.Por estas horas, la posibilidad más firme es que en la comisión se firmen varios dictámenes y ninguno con mayoría, una dispersión que podría verse reflejada en la sesión prevista para mañana, dado que la oposición no alcanzaría la mayoría de dos tercios para votar el proyecto, el cual pasaría para la semana próxima.Mientras continúan las negociaciones, la Comisión de Presupuesto y Hacienda sigue con la ronda de consultas que comenzó a las 10:00, con la presentación del director de la AFIP, Alberto Abad, quien indicó que el proyecto de la oposición le generará al Estado nacional un bache de 64.263 millones de pesos.Abad explicó que "el proyecto con media sanción tiene un costo fiscal bruto de 132.541 millones de pesos" y que el neto es de 91.273 millones de pesos, al tiempo que señaló que con el costo de 27 mil millones de pesos que ya está contemplado en el Presupuesto 2017, el bache para las cuentas públicas sería de 64.273 millones.Los senadores también escucharon a los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quienes criticaron el proyecto opositor al indicar que llevará al "desfinanciamiento de las arcas provinciales".El norteño afirmó que "la consecuencia" de la iniciativa opositora "es profundizar el desfinanciamiento de las arcas provinciales" y agregó: "Yo sostengo la necesidad del Estado presente y para tenerlo hay que tener financiamiento.Con esto, lo que se va a hacer es bajar al máximo la presencia del Estado". Por su parte, la mandataria austral recordó los graves problemas fiscales que atraviesa Tierra del Fuego y precisó: "En mi provincia voy a perder alrededor de 400 millones (si se aprueba la ley). Tendría que hacer malabares para ver con qué impuesto, a quién impacto para tener 400 millones más, amén de que no puedo pagar los aguinaldos".Los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Jujuy pidieron al Senado "revisar" el proyecto de la oposición aprobado por la Cámara de Diputados tras señalar que sus provincias se verían perjudicadas y coincidieron en la necesidad de abrir una nueva negociación."Necesitamos que de este debate surja una negociación entre las provincias, la Nación y el movimiento obrero", afirmó el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que el jujeño Gerardo Morales, subrayó la "presdisposición de todos los gobernadores para buscar una alternativa y una respuesta a todos los trabajadores".El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en cambio, explicó que en su provincia "a casi el 50 por ciento de los trabajadores les impacta negativamente el Impuesto a las Ganancias" y sentenció: "Está claro que mis senadores van a votar la sanción de Diputados".