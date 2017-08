Silva: "Se me está yendo la paciencia"

Nicolás Silva continúa a la espera de saber si podrá continuar en Colón o bien su futuro estará lejos del barrio Centenario. En diálogo con Cadena OH! Santa Fe el delantero mostró su preocupación al no definirse la extensión de su contrato: "La verdad que es un tema que fue demasiado largo, uno por ahí está un poco fastidioso, se me está yendo la paciencia, ya todos saben lo que pasó y la verdad que estoy tratando de resolver la situación, todos saben cual es la idea, se lo manifesté al cuerpo técnico y al club mi intenciones son seguir".





El ex jugador de Boca Unidos reconoció que "no tenemos respuesta de parte de los dirigentes, pasó mucho tiempo y el único perjudicado soy yo, espero que se solucione rápido, porque ya de por sí estoy arrancando rápido".





Aquel telegrama que Silva y su representante aducen llegó fuera de término fue el inicio de una negociación que aún no tiene resolución. En esta espera, Silva reconoció que "hablamos de la intención de que siga en el club tanto los dirigentes y el cuerpo técnico, después no hay respuestas a la hora de negociar, no se que idea tienen ellos, pienso en el futuro de mi hijo, no nos podemos sentar a negociar con el club, se está dilatando demasiado, Colón me abrió las puertas y me dio las posibilidades de crecer."









Y más adelante, agregó: "Hablé con José (Vignatti) en mayo, me manifestaron que la idea era hacer uso de la opción, que tenía muchas ganas de seguir, llegada la fecha ellos nos mandaron el telegrama y me llegó tarde, por eso se generó el problema, soy jugador libre, tratamos de hablar, no nos llamaron y se reunieron con mi representante y no se resolvió nada".





En la parte final, Silva disparó: "Yo pienso en jugar, la relación con el club no me modificará nada si arreglo, en todos los casos me presentaré a entrenar si quieren que siga en el club, solamente me dedico a jugar. Ya arranco mal, no es lo mismo estar en un grupo y hacer una buena pretemporada, en los entrenamientos, compartir momentos, todo cambia. Estoy entrenando solo y arranco muy atrás".