Desde el comienzo de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, los nombres de Silvina Luna y El Polaco comenzaron a sonar en conjunto cada vez con mayor insistencia. Y no solamente porque forman parte del elenco de la obra Abracadabra: según diversas voces, entre ellos floreció el amor. No obstante, aunque existen pruebas que avalan el rumor, ambos parecen jugar al misterio y hablan de una "linda amistad", tal como lo expuso la actriz y modelo en Intrusos, donde de todos modos reconoció la "onda" que existe entre los dos."Nos llevamos muy bien. Está creciendo una linda amistad, nos conocemos hace re poquito. Pero sí, salimos, nos divertimos, la pasamos bien", admitió Silvina con una sonrisa.A la hora de explicar los motivos de tan buena relación, Silvina también sumó a Charlotte Caniggia, quien suele acompañarlos en las salidas: "Con los que más comparto cosas son con Charlotte y con El Polaco. Puede ser porque todos están casados y en familia y nosotros somos los únicos solteros. Entonces, salimos más, nos cruzamos más. Conectamos desde un lugar lindo, tenemos muchas cosas en común. Nos gusta salir, la pasamos bien".Sin dejar de tener en cuenta sus palabras, desde el piso le recordaron a Silvina las palabras de su amiga Barby Franco, que se encargó de revelar que el cantante "la tiroteó" a Silvina durante la fiesta de celebración de Año Nuevo. Y la respuesta de la ex Gran Hermano generó algunas suspicacias."No, no. Barby es una buchona. Llegamos a su casa para Año Nuevo y éramos 20. Llegamos juntos con 10 personas más y después nos fuimos todos juntos. Estábamos todos bailando, estábamos con Charlotte. Nada que ver", afirmó.Por último, consultada sobre si elegiría al Polaco como un hombre para su vida, no pareció descartar la posibilidad: "Conocí una linda persona en general. Me gustan sus valores. Es un pibe re humilde, buen papá, buen amigo. Lo veo lindo como persona. Por eso nos llevamos tan bien".