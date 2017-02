Sin bolsas plásticas: ir al súper equipado cuesta entre $15 y $350

El próximo 1 de marzo entra en vigencia en la ciudad la Ordenanza Nº 12.303 que establece que los supermercados y comercios de todo rubro en la ciudad no puedan entregar bolsas plásticas. En consecuencia, es indispensable que los santafesinos busquen otras alternativas para salir de compras equipados.





Bolsas de tela de algodón, de friselina, nailon o en forma de carrito son algunas de las tantas opciones que hoy se pueden encontrar en el mercado a precios que arrancan desde los $15 y hasta los $350.

Esta última opción más costosa es la que corresponde al precio de los carritos, alternativa que resulta ser una de las más buscadas por su comodidad respecto de tamaño y facilidad de traslado, además de por la pluralidad de modelos existentes respecto de tamaño de sus ruedas, formas de cierre, y estampados.

Otra de las alternativas registradas que resulta supernovedosa, también por su practicidad, son las bolsas que se convierten en billetera. Las mismas se encuentran a $180, aproximadamente, en distintos colores y tipos de material.





Por otro lado están las básicas y siempre vigentes "bolsas de los mandados de la abuela", aquellas que tienen correas de soga o plástico y que por lo general son rayadas, a $20 o $25; y las de tela de friselina que rondan los $15 o $20 (estas últimas suelen darse en muchos negocios de indumentaria o zapatería desde hace ya mucho tiempo).





Por último vale mencionar a las de tela de algodón, confeccionadas en general por diseñadores locales, que se pueden encargar personalizadas con bordados y diferentes estampas por $150.





Cambio de hábito

En la mañana de este viernes el municipio realizó un acto de presentación oficial de la campaña de concientización que puso en vigencia –bajo el lema "No más bolsas plásticas– en pos de reducir la entrega de bolsas plásticas tradicionales no biodegradables y su reemplazo por medios alternativos y amigables con el medio ambiente.





Del encuentro, que se desarrolló en la sucursal de Supermercado Alvear ubicada en Alvear y Luciano Molinas, en barrio Candioti Norte, participaron el concejal Carlos Suárez; el subsecretario de Comercio, Matías Schmüth; y el subsecretario de Ambiente, Roberto Celano.

"Estamos dando un paso más y cumpliendo una ordenanza que el Concejo aprobó el año pasado", señaló la secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Andrea Valsagna, al presentar la iniciativa que apunta modificar los hábitos al momento de hacer las compras, y a la vez proteger el medio ambiente. "Esto tiene que ver con mejorar cómo nos vinculamos con el ambiente y disminuir la generación de residuos en la ciudad, sobre todo, las bolsas camisetas plásticas que generan mucho daño y demoran muchos años en reciclarse, algunas entre los 400 y 1.000", argumentó.





Sobre los objetivos de la iniciativa, la funcionaria destacó que "es una campaña para invitar a los vecinos a volver a la vieja bolsa de los mandados, al changuito de compras, a las bolsas de tela, de cartón, pero evitando el uso de plástico". En ese sentido recordó: "El municipio anteriormente llevó otras campañas intensivas en 2012 y 2013 que nos había permitido reducir el uso de bolsas, pero ahora la decisión fue que directamente no se use la bolsa camiseta que son fabricadas con plásticos provenientes del petróleo; no solamente en los súper, sino en todos los comercios. Por supuesto va a ser algo paulatino, pero tenemos que dar el paso", sostuvo Andrea Valsagna.





Tras explicar que la promoción publicitaria comenzó hace una semana, indicó: "Desde la Municipalidad vamos a acompañar las promociones que los propios supermercados van a hacer, en algunos de regalar las bolsas de telas, en otros se venderán al costo, y otros ya han adquirido la bolsas camisetas de polímero vegetal que sí están permitida". A la vez, expresó: "Se decidió poner en marcha la campaña en el mes de marzo porque diciembre es un mes de mucha venta y concurrencia en todos los comercios. Así, con el inicio del año ya todos vamos a ir incorporando este hábito".

Embed Piden que se cumpla la ordenanza que prohíbe las bolsas de plástico ¿Qué opinás? ► https://t.co/F6DPLzWcpF pic.twitter.com/9PXpC479K4 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 4 de agosto de 2016



Cuidado del ambiente

Más adelante, al hacer mención a uno de los personajes que acompaña la campaña de concientización que llevan adelante, el llamado Hombre Bolsa, detalló "que está construido con la cantidad de bolsitas de plásticos que una persona utiliza en un año, cerca de 500. Y uno no necesita tantas bolsas para sacar los residuos" y subrayó: "La idea es que tomemos dimensión de lo que esto significa y el daño que generamos en el ambiente y que con nuestra actitud colaboremos con la ciudad. Porque sabemos que estas bolsas terminan ocupando mucho espacio en el relleno sanitario y también, en muchos casos tapando los desagües, o cuando hay viento adornando de la peor manera los espacios verdes y los reservorios".





Cabe mencionar que según datos aportados por el municipio, los santafesinos utilizan anualmente más de 273 millones de bolsas de polietileno es decir, aproximadamente, 748.000 bolsas diarias. Se estima que cada bolsa tiene una vida útil de aproximadamente 12 minutos, tiempo luego del cual la mayor parte de ellas son desechadas sin control, y demandando hasta 1.000 años para su degradación. En contraposición, utilizando una bolsa de tela se puede evitar el uso de seis plásticas por semana, 24 al mes y 288 al año.