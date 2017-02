Sin pelos en la lengua: lo que dijo del video prohibido

Maite Ayliffe es un nombre que está comenzando a replicarse en los portales de noticias debido a un presunto video pornográfico donde todos aseguran que ella sería la protagonista.

PrimiciasYa tuvo la oportunidad de dialogar con la periodista, de 23 años, que cubre River y se refirió a estas imágenes prohibidas.

"Me enteré porque me empezaron a llegar mensajes de conocidos míos. Es un video de una chica que estaba de espaldas, la gente que me conoce sabe que no soy yo, esa chica no tiene tatuajes y yo estoy escrachada", comentó, antes de explicar que un año atrás surgieron fotos prohibidas donde ella sí era la protagonista.

"Se empezó a hacer una bola gigante, me llegaron mensajes de gente que hace mil año que no hablaba, y se lo mandaron a mi familia. Tiempo atrás habían publicado fotos mías, hice la denuncia y me olvidé del tema. Desconozco quién es la chica esta vez. Soy una piba joven, pero creo que todo el mundo se filma y se saca fotos, yo lo he hecho con mi pareja, pero tomando precauciones. Creo que nunca va a salir algo mío", agregó la joven.

Para completar, Maite, que es muy seguida en Instagram (tiene más de 12 mil seguidores) detalló cómo alguien pudo relacionarla con este video hot: "Supongo que fue por una página de Facebook de River, entonces quizá alguien relacionó este video con la noticia vieja donde se hablaba de fotos prohibidas mías, pero no es la misma noticia. Me molesta volver a salir por un tema muy parecido a lo que me pasó hace un año y no por mi trabajo".