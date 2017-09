El próximo viernes, en todo el país, se desarrollará la Maratón de Lectura de la Fundación Leer

Durante esa jornada, miles de personas de todo el país se reunirán con el único objetivo de leer al mismo tiempo junto con los niños para comunicar a la sociedad que "leer es bueno no solo para el presente sino para el futuro".





La inscripción online se realiza en www.maraton.leer.org . Una vez realizado el registro, los participantes podrán descargar material de trabajo desde el sitio web; además, recibirán periódicamente comunicaciones y sugerencias para organizar una Maratón divertida y novedosa.





Se pueden inscribir no solo escuelas, bibliotecas, y centros culturales sino también hospitales y organizaciones de distinta índole donde se compartan historia.





"En la edición anterior se sumaron más de cinco millones de personas entre grandes y chicos de todo el país, y este año estamos rondando esa cifra. Igualmente, la gente puede registrase hasta el mismo viernes 15 para participar", explicó a Télam Natalia Abraham, responsable del área de comunicación de la fundación.





"En esta edición sumamos a las familias a participar para que haya más escenarios donde disfrutar no solo del libro sino de las nuevas tecnologías. No hay más excusa para no leer", agregó.





Por otra parte, a partir de hoy en la plataforma gratuita "Leer 2020, el Desafio" (desafio.leer.org) ya se pueden disfrutar de más de 100 títulos en línea segmentados por edades desde los 0 a los 12 años.





Durante la jornada se podrán subir a las distintas redes sociales fotos, videos de los participantes en distintos ámbitos, testimonios de lectura o con sus narradores, ilustradores invitados o artistas que convoquen las instituciones a compartir ese momento.





"El viernes será un comento de comunión de muchas personas en distintas instituciones leyendo con los chicos al mismo tiempo, a los que se le sumarán también audiocuentos para personas discapacitadas o simplemente para que quienes deseen escuchar los cuentos", finalizó Abraham.





Desde 1997 la Fundación Leer desarrolla programas para promover la alfabetización e incentivar la lectura en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad del país, generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo personal que facilite su inserción plena en la sociedad.