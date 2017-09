Se inauguró una muestra fotográfica en el espacio educativo Surgir

El pasado martes por la tarde quedó inaugurada la muestra "Educando mi Mirada" en Surgir, un espacio educativo no formal avalado por el Ministerio de Educación provincial. Acompañaron a la autora en la presentación, el presidente de la Asociación Civil La Casa del Sur, Mariano Ratto y los concejales Leonardo Simoniello y Leandro González.





"Elegí poner en imágenes lo que no podía decir con palabras, las experiencias que veía y no sabía cómo expresarlas" explicó la Jorgelina Céspedes Cosentino al momento de la presentación. Ella es abogada, docente de diferentes materias en una escuela de barrio Los Hornos de Santo Tomé y aficionada a la fotografía. La serie de fotos, efectivamente, describe la cotidianeidad: la realidad de dicho barrio, de la escuela en particular, de sus alumnos y las actividades que realizan.





"Educando mi mirada", al igual que otras muestras que ya estuvieron expuestas en Surgir, como "Leer y Escribir con Ana Frank" o "Gente que anda por aquí" (un módulo de una muestra del historietista Ricardo Siri Liniers, de Museo Barrilete, Córdoba), está pensada y expuesta en conjunto con un taller, en el cual los diferentes grupos que visiten el espacio podrán experimentar y aprender sobre la fotografía.





En ese sentido, al momento de la apertura, Simoniello agradeció la respuesta de la sociedad santafesina frente a las diferentes propuestas llevadas a cabo desde Surgir. "Entendemos que la educación debe darse también fuera del ámbito escolar. Por eso pensamos este espacio de una forma distinta, para afianzar conceptos, fomentar valores, apostar al compañerismo con herramientas que no se encuentran o no se aplican dentro del aula".









Esta muestra-taller estará expuesta temporalmente y, en consonancia con los otros módulos fijos de Surgir, hace hincapié en lo que se pone en juego al relacionarse con las demás personas: los prejuicios, los estereotipos y lo que podemos hacer para deconstruirlos, para lograr una convivencia pacífica con nuestros pares, teniendo como base la comunicación no violenta.





El espacio Surgir está ubicado en La Casa del Sur, San Jerónimo 1133 y puede ser visitado por grupos escolares, deportivos o de diferentes instituciones. Los turnos se solicitan personalmente, entrando en la página web www.espaciosurgir.com.ar o por teléfono al 0342 4581026.