Sol Pérez sufrió un ataque inesperado en vivo

¡Sufrió un ataque inesperado y en vivo! Sol Pérez estaba dando detalles del pronóstico del tiempo en TyC Sports como todos los días: "Mañana fresquita y un día a pleno sol" contaba cuando, de forma inesperada, "La chica del clima" gritó y desapareció de la pantalla.





A los pocos segundos, la ahora conductora de "Pasión de Sábado" resurgió riendo sin parar y confesó: "Me atacó una abeja y si hay algo que no me gusta son los bichos". Recordemos que hace poco Sol había sido noticia por un supuesto video y fotos íntimas filtradas que se viralizaron en las redes sociales y varios grupos de WhatsApp desnuda en una cama solar. Pero ella reveló la verdad sobre este asunto.

Sol2.jpg



En diálogo con Rating Cero, Sol contó que las imágenes corresponden a una actriz de sitios XXX Madison Ivy y que, al vincularla con esto, se está dañando su imagen pública. "Cualquier persona que me conoce se da cuenta que no soy yo, con googlear te das cuenta" dijo la rubia.





Y agregó: "Ya con trabajar en televisión te atribuyen el mote de gato, entonces una trabaja y se esfuerza para sacárselo y luego aparecen estas cosas. Yo tengo que soportar los insultos en las redes sociales diciendo que me haga cargo de que soy yo, cuando en verdad no tengo nada que ver", afirmó.

Sol3.jpg



Además reflexionó sobre la violencia machista, un tema sumamente sensible y discutido a partir de las marchas y las campañas de Ni una menos. "Las mujeres, y yo en este caso, soportamos este tipo de violencia sólo por ser minas. Eso no está bien", aseguró.

SolVideo



Fuente: El Intrasigente