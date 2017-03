Solcito, la chica del tiempo, se recontra calentó

Varias famosas han sufrido la censura de Instagram. La última censurada fue Sol Pérez, "la chica del tiempo" de TyC Sports. Su caso tiene algunas particularidades. Por lo pronto su fuerte descargo -con algún que otro exabrupto- que escribió en caliente, ya harta de encontrarse por segunda vez frente a esta situación.





"La gente de mierd... que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, ¿no tiene nada más importante que hacer de verdad?", indagó la modelo, también conocida como La Sobri de Pérez, quien cada mañana brinda el clima en la señal deportiva TyC Sports.





Sucede que la red social suele quitar las imágenes que son denunciadas por otros usuarios. De allí la furia de la rubia contra esos seguidores. "Los que no quieren mis publicaciones que no las miren, yo no me meto en las cuentas de la gente que no me gusta", razonó.





Embed INSTAGRAM ME TENES LOS HUEVOS LLENOS, ES LA SEGUNDA FOTO QUE ME ELIMINAS. La gente de mierda que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, no tiene nada más importante que hacer de verdad?... igual me quedo con lo que importa, INSTAGRAM empezá a fijarte mejor los que mandan fotos de su pija por md y no tanto en el laburo de la gente normal. LOS QUE NO QUIEREN MIRAR MIS PUBLICACIONES NO LAS MIREN, YO NO ME METO EN LAS CUENTAS DE LA GENTE QUE NO ME GUSTA. Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 11:47 PDT





En ese texto, Pérez deja una denuncia que no debería pasar inadvertida. "Instagram, mejor empezá a fijarte los que mandan fotos de su pija por dm (mensaje privado), y no tanto en el laburo de la gente normal", acusó Sol. Porque tristemente el acoso también se da en las redes sociales.





Otras fotos de la chica del momento:





