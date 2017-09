Soldano: "Somos un equipo muy solidario"

Los delanteros viven del gol, a pesar de que muchas veces algunos sean funcionales al equipo, o concretamente a lo que solicita el entrenador de turno.



El caso de Franco Soldano es muy particular, pues siempre bajo el comando de Leonardo Madelón le dio réditos a sus formaciones. La sequía prolongada del cordobés fue sepultada de la misma manera con la que Madelón se despedía el 31 de octubre de 2016: un cabezazo a los 20' le terminó dando el triunfo al Tate sobre el Lobo por 1 a 0.





A la hora de analizar el triunfo, Soldano apuntó: "Necesitábamos el triunfo, hacía mucho que no le dábamos una alegríaa nuestra gente en nuestro estadio, estamos muy contentos, pero hay que mantener la humildad y pensar en lo que viene con tranquilidad".





Se vio dentro de la cancha, ya desde el partido ante Lanús por Copa Argentina y lo ratificó el equipo en Santa Fe. De atrás para adelante edificó un éxito que le permite estirar su buen comienzo en el segundo semestre: "Somos un equipo muy solidario, nos apoyamos en todas las líneas, metimos una intensidad importante y tuvimos algunas chances, por suerte abrimos el marcador en el primer tiempo, no lo pudimos liquidar, pero en líneas generales hicimos un buen partido y obtuvimos un buen resultado".