Soldano: "Tengo todas las fuerzas puestas en Unión"

Franco Soldano es uno de los jugadores que continuará en Unión, más allá de algunos rumores que surgieron sobre un eventual interés de River. En su primer contacto con la prensa este jueves reconoció que "esto es una nueva etapa que comienza con todas la expectativas renovadas y con muchas ganas"

.

Está claro que el retorno de Leonardo Madelón es un aspecto positivo para el actual plantel. Así lo reafirmó el delantero: "Creo que todos coincidimos que es muy positivo conocernos mutuamente, saber lo que pretendemos de ellos y lo que le podemos dar al cuerpo técnico, son muchas cuestiones positivas, seguramente la exigencia será superior y con muchas ganas de trabajar y de dar el máximo".





Esa posibilidad de cambiar de club parece haber quedado en el olvido, al menos de acuerdo a lo expresado por el propio Soldano: "Sinceramente no me dejé llevar por los comentarios, me traté de mantener al margen, que se encargue la gente que está conmigo, no me llegó nada oficial así que arranqué esta nueva etapa pensando en Unión, por una cuestión de respeto no puedo hablar de otra institución porque tengo todas las fuerzas puestas en Unión".





Los resultados negativos en el primer semestre del año determinaron que en estos pocos días de vacaciones, Soldano y el resto de sus compañeros descansaran con el objetivo de volver renovados: "Después de Chicago hice un punto y di vuelta la página, relajar la cabeza y no pensar, poner las energías en lo que viene, mirar para adelante, que lo que pasó sirva para corregir los errores, hay que poner las miradas y las fuerzas en lo que viene. Fue una acumulación de muchas cosas en lo personal, en la parte física arrastré una molestia, tuve un parate, arranqué un torneo 10 fechas después con resultados negativos que te hacen trabajar de otra manera la cabeza".