Solidaridad: una persona donó más de 27 mil dólares para que un nene de dos años pueda comenzar a escuchar

Una persona donó en forma anónima 27.500 dólares para que Franco Torres, el nene rosarino de dos años que padece hipoacusia profunda bilateral, pueda recibir uno de los dos implantes cocleares que necesita para desarrollar la audición y el lenguaje.

"Desde que nos enteramos no paramos de llorar", relató Pablo, quien sentenció que cada vez que lo cuenta se le pone "la piel de gallina".

"Recibimos una foto con un recibo de depósito de 27.5000 dólares para el implante de parte de la importadora. El donante es anónimo y lo pagó directamente en la importadora", relató Pablo ayer a Canal 5. "Estamos eternamente agradecidos con esa persona, y también con toda la gente que colaboró, que fue mucha", sumó.





Sorpresa





"Cuando nos enteramos no sabíamos qué hacer. Lloramos y no abrazamos de emoción. No lo podíamos creer. Ahora lo cuento más relajado, pero la primera noticia fue impactante, y no sabíamos si era una joda o no, es algo de no creer", añadió todavía conmovido por la situación.





Previo a conocer esta noticia, los padres de Franco ya habían recibido una grata noticia: el especialista y todo el equipo que va a hacer la cirugía del nene les comunicó que donarán sus honorarios, así que "lo único que se debería pagar es la internación y la anestesia".





De todos modos, ya habían comenzado una colecta para poder recaudar fondos para los implantes cocleares.





"Sí, tenemos un saldo que ahora lo vamos a usar para unos gastos, además de comprar los audífonos y algunas cosas, y, si nos sobra dinero, los vamos a donar para otra persona o vamos a ir viendo cómo hacemos", señaló Pablo respecto de los aportes que fue recibiendo en estos días.





Posiblemente en marzo el niño reciba el implante, por lo que "ese podría ser el mes la cirugía y un mes después se produciría el encendido del primer implante", que no sólo la dará la posibilidad de oír a Franco, sino que sumará calidad de vida a la familia.