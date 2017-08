Son "bichos raros" y lo saben: futbolistas que buscan romper parámetros

"Apuntamos a romper con esa visión o ese parámetro que la gente tiene de un futbolista. Es normal que cuando te ven, digan: "¿De qué puedo hablar?" . El futbolista puede tener también un montón de inquietudes y cosas que le interesen y que no tienen por qué estar ligadas al fútbol o al deporte", arranca explicando De Bórtoli en diálogo con Ovación .

Pero, ¿cómo nació la idea? "Nacho (Bogino) llegó al club y nos dimos cuenta que compartíamos el gusto por la lectura, que teníamos gustos similares y charlando un día me dijo que teníamos que hacer un programa sobre esto y quedó ahí. Después en una charla la idea volvió a surgir y fue tomando forma", nos detalló Tiki-Tiki Di Lorenzo.

"La primera temporada tratábamos de hacer una introducción con lo que había pasado en la semana, porque no se puede evadir el aspecto futbolístico. Después hacíamos un repaso cultural con una panelista y agregábamos una parte musical en la que hablábamos de bandas under, de la zona, que por ahí no tenían tanta difusión. Teníamos una columna que apuntaba a la psicología, en este caso deportiva, y un segmento dedicado a la literatura", nos cuenta De Bórtoli.