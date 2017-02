Son más que Defensores

Defensores de Alto Verde vivió a fines del año pasado un hecho policial, donde estuvo involucrado su presidente, Sergio Zurdo Villarroel. La crónica de aquel sábado 10 de diciembre indicaba que Villarroel lideraba una asociación ilícita con fines comerciales de estupefacientes.





Luego de varios meses de trabajo el Fiscal Federal, Claudio Kishimoto, presentó al Juez Federal de la causa, Francisco Miño, las pruebas para detenerlo en su domicilio, junto con su mujer Débora F. Mientras todo este proceso sigue su curso, el club fue intervenido por la Liga, en donde José Lazzarini es el interventor, en el cual está poniendo en orden la institución y, ahora, en este nuevo camino que emprende, se ve con el apoyo del Gobierno provincial, el municipio y la Liga.





Ovación dialogó con Lazzarini y con Horacio Panizza, coordinador del fútbol amateur, sobre el nuevo futuro de Defensores.





—¿En que consiste la intervención de Defensores?

—JL: La intervención es la figura que hace a comisión directiva y asamblea, que es muy distinta a normalizar. Cuando hay una normalización, es porque existe una comisión directiva. En este caso, se llegó a un dictamen de intervención por la inspección de Personería Jurídica, dado que estaban caídos los papeles del club, es decir que, al haberse presentado algunos balances que no estaban en orden, la estaban por dar por caía a la personería jurídica. Antes de que sucediera esto, fue buscar una intervención, a raíz de lo que ya sabemos lo que pasó en Alto Verde con la figura del presidente del club, Sergio Zurdo Villarroel, que fue detenido el 10 de diciembre y yo asumí el 16. El municipio lo que quería era que el club continúe con funciones dentro de la Liga Santafesina. Con el presidente Axel Menor le pedimos, tanto al Municipio como a la Provincia, que se apoyen en gente que conozcan de clubes de fútbol y que no caiga cualquiera de arriba, y pueda suceder cualquier cosa. La intervención está dada por la figura legal, que tiene 180 días, para llegar a una renovación por 180 días más. Cuando llegamos al club vimos que no había un papel, no había libro de socios, de balance, de actas, tanto de asamblea como de comisión directiva. Por lo tanto, mandé a publicar todos los libros nuevamente y abriremos una campaña de socios en febrero, para que el día de mañana se pueda realizar una elección como corresponde y tener una nueva CD en el club.





—Esos libros desaparecieron?

—JL: Supongo que existieron en su momento. Lo que pasa que ante el allanamiento que se realizó, que no se hizo en el club, pero que capaz estaban en la casa de Villarroel, posiblemente se lo haya llevado el Juez Federal Nº 2 Francisco Miño. Presenté una nota en el Juzgado Federal pidiendo todo lo que sea concerniente al club, que se pueda rescatar, ya sea material deportivo o documentación, algo que sería beneficioso. Pero como sabemos, este es un proceso y dentro de la justicia es muy largo y tarda, directamente tomé la decisiones de rubricar nuevamente todos los libros y llevarlos adelante y abrir una nueva campaña de socios, porque tampoco sabíamos cuantos había.





—¿Qué pasó con el resto de la comisión directiva?

—JL: En la CD estaba el presidente Villarroel, la tesorera era su mujer y el secretario se había retirado de la comisión por algunas diferencias que tuvo. La verdad no me interesa. Nosotros arrancamos con una línea nueva, de acá para adelante, para que se constituya el club de la mejor manera posible. Estaba pedido un subsidio a nivel nacional, que es de Clubes Argentinos y que está para cobrarse. Hablé con Carlos Iparraguirre y me dijo que apenas se pongan los papeles en orden y logremos levantar el cuil, porque está caída en AFIP, se pueda cobrar este cheque. También el intendente José Corral pidió a Provincia un subsidio para material deportivo por 150.000 pesos, en donde ya está el decreto de provincia, donde se le otorgó para el nuevo funcionamiento del club. Eso lo manejará el municipio para el club, porque al tenerlo caído, no tenemos cuenta y no podemos hacer un manejo económico.





—¿Se sabía cuantos socios había?

—JL: No. Lo que si sé es la cantidad de jugadores, que son más o menos 450. Como interventor tengo la facultad de hacer nombramientos dentro de la gente que va a colaborar en esta nueva etapa del club y para eso con la experiencia que tiene Horacio Panizza, que será el Coordinador general del club, se puede salir.





—Cuando se enteraron lo de presidente Villarroel, ¿cómo reaccionaron en el club y en el barrio?

—Horacio Panizza: La verdad es que nos sentimos un poco tocados sobre cómo iba a quedar la situación en el club. Acá tenemos que separar las aguas; dentro del club Sergio (Villarroel) era una persona excelente, trabajó mucho y después, de las puertas del club para afuera, su vida personal no la mezcló con nosotros.

Al principio tuvimos miedo y estaban todos nerviosos. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, si íbamos a quedar solos, cómo iba a ser el apoyo de la gente, si la liga nos iba a dar una mano. Teníamos miedo de la situación. Pensaban que vendría gente de afuera, que no tienen idea de lo que es el fútbol, que el club iba a desaparecer. Ese era el miedo de la gente. Pero después hablando con el presidente de la Liga, Axel Menor, le pregunté cómo iba a seguir esto y él nos tranquilizó y nos dijo que nos iba a dar todo el apoyo necesario. Después vinieron las reuniones, se presentó Lazzarini y explicó cómo iba a ser el trabajo y eso calmó bastante a la gente. Hay quienes se siguen acercando a dar su apoyo y estamos más tranquilos y trabajamos para que la gente vea lo que hacemos.





—Este puntapié inicial se tiene que hacer entre todos...

—JL: Sí. Tal cual, por eso apenas asumí lo primero que hice, en la reunión de la Liga, fue hablar con Panizza y ponerme de acuerdo con la gente de Alto Verde de como íbamos a trabajar. Luego vino la reunión con todos los padres y allegados al club para decirles como iba a ser mi trabajo, porque estaba justamente la preocupación del barrio y del club de lo que iba a pasar. Hubo discusiones, porque a uno lo ven como sapo de otro pozo, pero uno es del palo del fútbol, eso es algo fundamental que los calmó bastante. No querían que venga alguien que no conozca nada, no querían sentirse invadidos, como si les irían a robar el club. La idea es ordenar los papeles, fundamentalmente como toda asociación y, en esa línea, no nos va a sacar nadie. Ese es nuestro objetivo final, entregarle a las nuevas personas que se quieran hacer responsables del club con un lugar ordenado en los papeles, en la actividad y pensar para adelante en un club que no solo sea de fútbol, que sea de barrio y que tenga otras actividades deportivas. Defensores tiene que ser la cara visible de Alto Verde. El lugar y el predio que tienen, si bien está en una zona inundable, es muy grande, donde se pueden ejecutar varias actividades y hacer muchas obras. Hasta un camping se puede hacer, un lugar para la gente de Alto Verde pueda disfrutar su club, que se sientan identificados, que tengan sentido de pertenencia.





—Solo queda trabajar...

—HP: Queremos que sea un club de barrio para todos, que haya mucha actividad deportiva, darle espacio a las escuelas para que hagan su actividad física. Para eso nos tienen que hacer un anillado para que no entre el agua cuando viene la crecida del río. Eso es fundamental para nosotros. El agua nos viene castigando en forma muy dura.





—¿Tenía que suceder un hecho así, lo de Villarroel, para que Defensores comience a mirar hacia el futuro?

—HP: Las cosas que hizo el antiguo presidente las hizo bien. Lo que cambió ahora es la mentalidad. Tal vez antes faltaba el apoyo de más gente y que no estuviéramos solos. A este nuevo comienzo, hay que mirarlo de otra forma, con otra expectativa, tener una nueva mirada, se van a hacer cosas y la gente comenzará a acercarse nuevamente, esto hay que verlo de otro punto de vista. Ahora nos sentimos apoyados, por el Gobierno, con la Dirección de Deportes, la Municipalidad y por la Liga Santafesina. Tuvimos que empezar de vuelta, es como volver a aprender a caminar.





—¿Qué otros subsidios llegarán?

—JL: El plan ABRE ya estaba destinado para el club, pero pasó todo esto. Seguramente se le otorgará al club, porque ya está el proyecto de modificar los vestuarios, hacer un cerramiento perimetral olímpico de todo el terreno que tiene el club. Está proyectado un montón de cosas con el plan ABRE, que serán unos 600.000 pesos. También el Ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, en una reunión que tuvimos, pudimos lograr que nos den 150.000 pesos para arrancar la actividad deportiva, porque estábamos en cero. Estamos con las camisetas y con pelotas gastadas del año pasado. Se sabe que Sergio (Villarroel) había comprado algunas camisetas y balones, pero no sabemos donde están. En base a eso no podemos actuar, así que por eso fue mi pedido al municipio, de alguna forma de que podamos tener algún subsidio mayor a los 50.000 pesos que nos tienen que dar de Nación del subsidio de Clubes Argentinos. Eso ya está para cobrarse y lo único que tenemos que hacer es llevar el alta del Cuil y tener un facturero que, cuando lo tengamos, podremos cobrar. De esta manera haremos las compras necesarias de pelotas para poder entrenar y son fundamentales los 150.000 pesos, donde haremos arreglos de infraestructura. Arreglar lo básico en el club, por ejemplo el tanque de agua que está rajado. Habrá que cambiarlo, sino no se podrán bañar los jugadores y un montón de cosas más que hay que realizar. Además, hay una construcción hecha, donde se puede hacer una cocina, un depósito y un entrepiso para una sala de reuniones. La Senior está muy motivada, le dimos un espacio y pusieron unos materiales, donde comenzarán a construir su propio quincho. Quieren estar a toda hora en el club colaborando, porque tienen sentido de pertenencia.





—¿Ahora podrás coordinar a los chicos de inferiores, pero no serás más DT de Primera?

—HP: Ahora lo miraré desde otro lado, la verdad que a mí me cuesta mucho dejar de dirigir, pero el club me necesita para otra función, estaré coordinando todo, estaré encima de los técnicos. Le daré una mano para que no les falte nada al técnico de Primera, que será Jorge Tarragona, y Andrés López, que dirigirá Reserva.





—Febrero es un mes fundamental para la campaña de socios...

—JL: En lo institucional nos estamos ordenando y será importante la campaña de socios. Es fundamental el ingreso de dinero para llevar adelante los costos de la Liga, es exigente, costosa y competitiva. Será importante que se acerque la gente de Alto Verde, que dé todo su apoyo al club Defensores, porque será el estandarte del barrio y que los representará en toda la ciudad.





—No es poco ser el estandarte de Alto Verde...

—HP: Sí. Será un desafío importante, cambiar la imagen que hemos tenido en algunos aspectos del club, porque necesitamos que la gente crea en nosotros, en el trabajo que queremos hacer y que el barrio vea que queremos trabajar en serio. Queremos llevar al club bien arriba.





—¿Cómo ves a Defensores con todos estos cambios?

—HP: Tenemos la mejor expectativa de este nuevo camino. Buscaremos el ascenso a Primera, eso es lo primordial para los jugadores y con las inferiores, será el crecimiento deportivo y formativo para los chicos, que tengan el sentido de pertenencia, que aprendan a querer el club. Queremos dar una buena imagen, que todas las categorías sean buenos competidores, tenemos que apuntar hacia arriba, siempre con buen juego y que los chicos por sobre todo se diviertan jugando.

—JL: Le pedimos a la gente que nos apoye en esta etapa, que más allá que yo no sea de Alto Verde, soy un hombre del fútbol, sé de clubes, he manejado también con Javier Cancilleri a la UNL y sabemos muy bien lo que estamos buscando con Alto Verde, que pueda ascender a Primera, ese el objetivo. Necesitamos el apoyo de todos los padres, tanto en lo económico, donde la cuota hay que respetarla, porque eso hace a la vida al club. Tenemos un buen salón que lo estamos alquilando para fiestas, le daremos un mejor beneficio al socio y además queremos iluminar la cancha. Será muy importante para que la Senior juegue ahí para que practique la Primera y se puedan realizar torneos nocturnos. Por otra parte, necesitamos sponsors. Si bien el Estado nos está ayudando, porque los clubes son elementos de contención social, lo que pedimos que la parte privada también colabore. Haremos una campaña de sponsoreo para las camisetas, en estáticas y otros beneficios, es decir, buscar esas cuestiones que al club lo haga crecer económicamente.





—¿Algo para decirle a la gente de Alto Verde?

—HP: Solo que se queden tranquilos, que el club está funcionando y que nos apoyen. Haremos lo mejor posible, pero dependerá de ellos que nos dejen trabajar y que no tengan miedo a acercarse a charlar. Somos personas abiertas, que vamos a saber escucharlos, que sigan apoyando a los chicos que es fundamental y creceremos todos juntos.