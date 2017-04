En el primer tiempo contra Belgrano apiló varios defensores del Pirata pero cuando le cedió el balón a Bernardi este no pudo definir para marcar el primero. Al respecto, apuntó: "Me dijo que se pasó Christian (Bernardi), fue una jugada rápida, son cosas que pasan, ni él ni nadie quiere errar los goles y fue una jugada desafortunada, el campo pudo incidir, no me quedó muy claro como fue la resolución, lo importante es que el equipo generó muchas situaciones y se llevó los tres puntos".





A la hora de hablar del buen presente, el ex jugador de Racing disparó: "Este es un grupo de buena gente que tiramos todos para el mismo lugar, a mí me ayudaron mucho para que me adapte, de a poco me voy sintiendo mejor, con la victoria es mucho mas fácil corregir los errores".





Para el compromiso contra el Pirata, el DT Eduardo Domínguez dispuso que juegue como enlace, tal vez una posición que durante mucho tiempo lo tuvo como protagonista. En este sentido, Pereyra acotó: "Es la posición más natural, donde más cómodo me siento, jugando como mediapunta por todo el frente de ataque".





En la parte final, volvió a recalcar que "es lindo ganar sobre la hora, esperemos seguir por este camino. Colón está para seguir sumando e ir en búsqueda del objetivo que nos propusimos. Soñar es gratis pero con los pies sobre la tierra, tratando de reforzar las virtudes que tiene este equipo".









Facundo Pereyra viene de mayor a menor desde su llegada a Colón . Luego de varias temporadas en el exterior, el mediapunta regresó al fútbol argentino con la idea de aportar todos sus conocimientos.