¡Sorpresa de pescadores! capturaron una tararira de tres ojos en un embalse cordobés

Cinco pescadores se sorprendieron este fin de semana cuando lograron la captura de una tararira con tres ojos en un lugar muy conocido del lago de Embalse llamado "Chorro de Agua Caliente" en la provincia de Córdoba.



El hallazgo de los chicos de General Cabrera no sólo despertó curiosidad sino también cierta preocupación sobre la causa de la malformación ya que el ejemplar fue encontrado cerca de la central nuclear de Embalse.



Julián Zmutt, uno de los pescadores, relató a Cadena 3: "Estábamos pescando y nos llevamos la sorpresa de sacar este ejemplar, muy raro. Como era de noche no nos dimos cuenta en el momento. Después uno con una linterna lo miró y se dio cuenta que era un ojo y nos llamó. Nos quedamos sorprendidos".



En cuanto al tercer ojo aseguró que es de "igual tamaño y un poquito más hundido que los otros".



"Hace muchos años que vamos a pescar ahí y es la primera vez que nos pasó", dijo. Y sobre las causas de la posible malformación indicó que "se empieza a hablar de la central nuclear. No deja de preocupar".



Zmutt aseguró que la tararira de tres ojos la tiene uno de los pescadores en el freezer y que después de que se le hagan algunos exámenes biológicos piensa embalsamarla.