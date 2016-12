"Soy polifuncional y me gusta llegar al gol"

Está claro que las especulaciones periodísticas quedaron enterradas al conocerse la noticia. Cuando Unión y su propio DT se fueron de vacaciones, lo que estaba claro era que Pumpido quería para el tramo más importante de la temporada un volante por derecha más un delantero.





Entonces comenzaron a tejerse distintas especulaciones de aquellos jugadores con recorrido en Primera, el ascenso y ligas vecinas, que podían estar en una carpeta o fueron ofrecidos por representantes.





Pero como suele ocurrir en su gestión, el presidente Luis Spahn junto al cuerpo técnico en este caso se movieron en silencio para anunciar hace un par de días el fichaje de Mauro Emiliano Cejas, mediocampista polifuncional, preferentemente jugando por el sector derecho, que desde hace una década edificó gran parte de su trayectoria en México, con un breve paréntesis en Perú.

Desde Puebla, donde apronta las valijas para viajar a nuestro país, charló en La Central Deportiva (Aire de Santa Fe FM 91.1) respecto a esta posibilidad de jugar nuevamente en nuestro país: "La verdad que estoy muy contento porque voy a volver a jugar al fútbol argentino. Mi representante que trabaja con Luis Grillo se puso en contacto con los dirigentes de Unión. Es más a mí me llamó Juan Pablo Pumpido, que me conoce, para decirme que ellos estaban necesitando un volante por la derecha. Me gustó la idea, nos pusimos de acuerdo y en las próximas horas estaré viajando a Argentina para arrancar la pretemporada con el equipo. Creo que ahora esa es la meta, intentar ponerme a punto en la pretemporada para llegar muy bien al inicio del torneo".





Y más adelante, agregó: "Yo estoy muy bien físicamente pero indudablemente el fútbol argentino es distinto al de México. Allá se corre mucho cuando no se tiene la pelota, hay cosas que son distintas. Me parece que no es fácil mantenerse tanto tiempo jugando en un país como México, donde sabemos que tampoco es fácil la forma de jugar, porque tenés que ir a jugar a la altura, o en el mismo Distrito Federal con la contaminación. Son una serie de factores que lo hacen diferente a otras ligas pero donde, afortunadamente, las cosas me salieron bien en estos años".





Razones de su retorno

En el plano futbolístico, Cejas, de 31 años, es consciente de que se fue en 2007 y en una década sucedieron muchas cosas en la competencia argentina. Aunque para el volante también hay razones valederas de querer pegar la vuelta: "Tengo dos hijos que viven en Argentina, yo apenas llegué a México me separé y si bien los seguí viendo, es uno de los motivos que me sedujo de poder estar más cerca de ellos. Acá conocí a una mexicana, con la cual estoy en pareja y tuve una nena y viene otra en camino. En el último año tenía la idea de cambiar de aire y volver a nuestro país donde me inicié".





La ascendencia de Nery

Cejas se inició en Temperley donde jugó desde 2002 hasta 2004, momento en el que pasó a Newell's y fue dirigido por Nery Alberto Pumpido. Al respecto, enfatizó: "Para mí Nery fue un técnico de los que más me marcó y fue muy importante en mi carrera como futbolista. Fue el que me puso de volante; le tengo mucho aprecio porque gracias a él hice la carrera que hice. Me llamó Juampi, me convenció, vengo de una familia donde la palabra vale mucho y por ende terminamos arreglando la vinculación. Ya estuve en Rosario y sé que en Santa Fe se vive el fútbol de manera similar, con mucha pasión. En este caso, Unión terminó muy bien el año y si repite todo lo bueno que hizo seguramente se dará la clasificación a una copa internacional".

Adaptarse a todo

Es verdad que su posición es la de volante por derecha, aunque alguna vez fue delantero; también se movió por la izquierda y hasta lo hizo como mediapunta y cerca del arco rival. Consultado al respecto, Cejas disparó: "Empecé con Nery jugando de volante, en ese equipo había grandes jugadores como Ortega, Cardozo, Salcedo, Belluschi. Me propuso jugar como volante, me veía bien en los entrenamientos, yo juego donde sea, después aprendí en esa posición. Hoy soy polifuncional, puedo jugar por derecha o izquierda, me gana la ansiedad de querer llegar al gol. Le puedo ayudar al equipo en varias posiciones, eso quedará a decisión del entrenador. Hablamos algunas cosas con Juampi, estaba buscando un volante con llegada al gol por derecha o izquierda y lo hablaremos bien cuando esté allá en Santa Fe".





El clásico que se viene

Cejas ya sabe lo que es un Newell's-Central y apenas regrese la actividad se jugará el primer Unión-Colón de 2017. En este sentido, aportó: "Son partidos importantes, sé que en la segunda fecha lo tendremos como local. Tenemos que mentalizarnos en hacer una buena pretemporada y jugarnos la vida. El clásico es importante y hay que ganarlo. Será un lindo desafío no solamente volver a mi país sino también jugar por cosas importantes en el torneo".