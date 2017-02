"Sufrí al río, estaba terrible"

Hubo que esperar 14 años para que un argentino vuelva a subirse a lo más alto del podio en la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. Damián Blaum sabía que la 43ª edición era quizás su última gran oportunidad de terminar en el primer lugar y de esa manera se tiró al río. Dominó de punta a punta, a medida que se iban haciendo los diferentes tops oficial el bonaerense seguía estirando la ventaja sobre sus perseguidores, la que en algunas ocasiones superaba los ocho minutos.





En el 2002 el representante de River Plate terminó en el 7º lugar, mientras que en 2005 se subió al último escalón del podio. En tanto, en 2007 perdió en una inédita definición con el búlgaro Petar Stoychev, quien le ganó por tres segundos, mientras que en el 2008 terminó por detrás del mismo Stoychev y del francés Stephane Gomez. En 2009 fue segundo otra vez de Stoychev, mientras que en 2010 el ganador fue el mismo pero él terminó en el 4º lugar. En 2012 y 2013, en tanto, otra vez fue 3º. Pero tuvo revancha en el regreso de La Más Linda del Mundo tras dos años de desarrollos truncos.





Una vez que recibió la copa por su primer triunfo en la Santa Fe-Coronda, el bonaerense señaló en diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1) que "me tocó siempre verlo desde los escalones de abajo del podio, porque se los llevaba siempre Peter (Stoychev) y hoy (por ayer) me tocó a mí".





Y agregó ante la consulta si podría haber sido su última participación en esta maratón (estaría pensando en el retiro de la actividad) que "quiero disfrutar de esto, no quiero pensar en otra cosa".





Más adelante, el representante de River Plate contó cómo vivió la 43ª edición de la Santa Fe-Coronda y señaló: "Sufrí mucho al río, estaba terrible, se movía mucho. Quise descolocar un poco al grupo y hacerle la carrera un poco más difícil de lo que era, esa era la idea y el plan de carrera. En algunos momentos de la carrera pensaba «por ahí gano» y automáticamente me decía «no pienses eso y seguí para adelante»".

Una gran tarea

El galvense Aquiles Balaudo fue otro de los que habló en la costa corondina. Uno de los santafesinos que tuvo la competencia afirmó: "Principalmente se me viene a la cabeza mi abuela Hilder que está en San Justo, que se está recuperando de una enfermedad. Le dedico todo porque es una guerrera, también a mi papá con el que hace muchos años que estamos trabajando juntos".





Y en otra parte del diálogo hizo un balance del 7º lugar que consiguió en la competencia de ayer y destacó: "Superamos ampliamente las expectativas, tuve muchas complicaciones, una hora sin poder alimentarme porque mi bote guía quedó averiado. En un momento venía 3º, sabía que no iba a aguantar el ritmo para llegar en esa ubicación a la meta. Eso me dio el plus de energía para poder llegar en el 7º lugar. De todas las carreras que corrí esta fue sin dudas la más dura y difícil, aunque fue la segunda mejor en cuanto a posición".