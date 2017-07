"Sufrí lo que tenía que sufrir, no quiero que me sigan preguntando por la enfermedad de Noah"

Entrevistada por Clarín, Luisana Lopilato habló de los cambios surgidos luego de que el pequeño Noah atravesara una dura etapa tras su lucha contra el cáncer.





"No le tengo más miedo a nada. Lo que antes pensaba que era importante, ahora ya no lo es. Te cambia la perspectiva cuando te pasan cosas así", le contó a la publicación.





"Mike piensa como yo. Y creo que es lo más importante, la familia, el amor. Después, el trabajo es una parte que me hace sentir mujer y que me gusta, lo disfruto. Me gusta actuar, por eso elijo los proyectos. Pero siempre basados en el tiempo familiar. Siempre que en mi núcleo estemos todos bien y juntos, lo hago. Si no, no puedo", siguió.





"Soy cristiana, no católica apostólica, y voy mucho a la iglesia, desde chiquita. La Biblia es la misma, pero nosotros tenemos pastor. La iglesia es parte de mi vida, me crie yendo allí con mis padres. La fe fue un apoyo fundamental en todo este proceso", detalló.





"Sufrí lo que tenía que sufrir. Y ahora es tiempo de proyectar y de pensar en lo que viene. Así como lo hablé, me gustaría que fuera tema terminado. No quiero que en el futuro me sigan preguntando por la enfermedad de Noah en todas la notas. No es justo para él, tampoco", agregó.





Foto: Clarín.

