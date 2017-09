Corral: "Cada año va saliendo mejor"

En un bar del puerto local se realizó este lunes el balance de lo que fue la 8ª fecha del Súper TC2000 que se concretó el pasado fin de semana, con notable éxito y una destacable organización, en el Callejero de Santa Fe





La reunión con la prensa fue encabezada por el intendente de la ciudad, doctor José Manuel Corral; el secretario general del municipio y coordinador ejecutivo de la competencia, Carlos Pereira; el encargado de control Ramiro Dallaglio, y la responsable de turismo, Claudia Neil.





Estuvieron presentes dirigentes de la Asociación Hotelera Gastronómica del Bureau de eventos de la ciudad de Santa Fe y diferentes representantes de los más diversos estamentos del turismo y la gastronomía local. "Cada edición sale mejor. Creo que es un evento que muchas ciudades les gustaría tener y creo que se mejora permanentemente. La verdad que es algo que nos anima a los santafesinos a creer en nosotros mismos", arrancó señalando el intendente, luego de observar un video que resumió lo acontecido en Santa Fe.









Destacó que "hace 10 años que venimos llevando a cabo esta fiesta del deporte para la ciudad y siempre tiene una dificultad para buscar cosas nuevas. Por suerte, lo vamos cumpliendo y pudiendo hacer y eso se nota. La carrera despierta más expectativa y más interés, por lo que estamos ampliamente orgullosos".





Corral 1.jpg



"Estimamos que este fin de semana pasaron por el Callejero unas 120.000 personas. Y eso nos pone realmente muy contentos. Creo que la evolución también tuvo que ver que se notaron muchas menos dificultades en el tránsito en relación a temporadas anteriores. Quiero agradecer a todo el equipo de la Municipalidad que, con Carlos Pereira, supo como resolver este evento tan importante", sostuvo el jefe de gobierno.





Comentó que "es la carrera que hace la ciudad de Santa Fe con el apoyo de los vecinos. A los empleados municipales, a la gente del puerto, a los que viven en las cercanías del circuito, a los que le pasó el tránsito pesado por sus lugares les queremos agradecer por haber ayudado a que esto salga como salió".









"Se vivió con serenidad la magia de los autos, con un ganador como Ardusso que, como santafesino, nos deleitó a todos. Es el principal evento turístico de la ciudad, pero no contamos con el apoyo del gobierno provincial. Todos vinieron a ver la carrera, pero fue la ciudad de Santa Fe, con sus propios recursos la que hizo frente a la organización", mencionó Corral.





Algunos detalles

–1 ganador: Facundo Ardusso (Renault Fluence) se impuso en la prueba nocturna del sábado y en la diurna del domingo.

–120.000 personas concurrieron a presenciar el Súper TC2000 en las tres jornadas.

–94 millones de pesos fue lo que generó económicamente la competencia para la ciudad. "No significa que eso es lo que ingresó al municipio, eso fue lo que movió durante el desarrollo de la carrera, en todo tipo de rubros", aclaró el doctor Corral.

–Buenos vecinos: un importante número de espectadores de ciudades y provincias vecinas llegaron a Santa Fe, pero también se pudo observar uruguayos y paraguayos, lo cual es positivo para la ciudad.



Corral 2.jpg





Testimonios destacados

En el video que se colocó previo al testimonio del intendente, reflejando lo sucedido con la competencia automovilística que vivió la ciudad, el presidente de la categoría, Antonio Abrazián señaló: "Santa Fe es lo que queremos del automovilismo , que es acercar esta pasión a la gente. Salió todo muy bien y estamos muy satisfechos".





"Es una carrera muy especial, no es igual que lo que tenemos a lo largo del año. Es una prueba única, diferente a las demás, porque estamos corriendo en las calles de una ciudad, con la particularidad que lo hacemos de noche y la verdad se disfruta mucho", expresó Emiliano Spataro, piloto del Renault Sport Argentina.









Otro ilustre visitante fue el Flaco Juan María Traverso, quien consideró: "Felicito a la gente de Santa Fe, porque este es un evento espectacular. El circuito estuvo muy bien, hay que trabajar mucho para lograr esto y no es fácil. Igualmente no me refiero solamente al aspecto deportivo, sino que veo que cada vez que vengo la ciudad está mejor. Se nota que hay mucho trabajo".