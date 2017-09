El equipo Toyota apuesta fuerte al Callejero

El circuito callejero, convertido ya en un clásico de la categoría, se presenta este año con algunas novedades en su exigente trazado, pero el mismo y conocido desafío para autos y pilotos. El Toyota Gazoo Racing llega con las expectativas de tener un buen fin de semana.

Tras efectuarse una presentación protocolar, observar un video institucional referido al paso de ser Toyota Team Argentina (TTA) a identificarse la parte deportiva como el Gazoo Racing, llegó el momento de los testimonios ante un importante marco de público.

El anfitrión Hrycuk señaló: "Para Amiun es un placer enorme estar recibiendo a nuestros pilotos y a toda la gente de la compañía Toyota. Contar con nuestros pilotos, técnicos y mecánicos es muy importante, porque son los que nos van a representar en esta carrera tan difícil que es el Callejero".

"Con Toyota iniciamos las operaciones en el año 1993, siendo siete personas las que trabajaban en la concesionaria, y hoy somos cerca de 140 los que estamos en las tres sucursales de Amiun, entre Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Es un gran orgullo representar a la marca, pero también un gran compromiso porque es un desafío permanente", destacó el gerente comercial de Amiun.

"Toyota tiene un gran compromiso con el automovilismo argentino, en particular con el Súper TC2000 y no somos ajenos a lo que esta prueba particular que es el Callejero de Santa Fe. Nuestra compañía está muy bien representada en toda la región, la Hilux es un vehículo que tiene mucha demanda en la zona y que hacemos en nuestra planta de Zárate. El Corolla está muy bien posicionado en todo el país y algo similar ocurre con el Ethios", comentó el directivo de la compañía de origen japonés.