Facundo Ardusso: "Quería ganar en mi provincia"

Facundo Ardusso, con Renault Fluence, ganó este sábado la carrera nocturna del Súper TC 2000 que forma parte de la octava fecha del campeonato de la especialidad, que se corrió en el trazado callejero de Santa Fe





Con su triunfo tras 27 giros al trazado, el oriundo de Las Parejas, Santa Fe, desplazó de la cima del campeonato al entrerriano Mariano Werner (Peugeot 408). Completaron el podio Matías Rossi (Toyota) y el actual monarca de la categoría, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze).





En la jornada de este domingo a las 12.15 se largará la segunda competencia del fin de semana, a 24 vueltas, al estrecho y pintoresco circuito callejero de 3.396 metros de extensión.





Disputadas siete fechas del campeonato está al frente de las posiciones Ardusso (Renault Fluence), con 126 puntos; seguido por Mariano Werner (408), 113,5; Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 112; Matías Rossi (Toyota), 109; Leonel Pernía, 91; y Emiliano Spataro, 87,5, ambos con Renault Fluence.





En conferencia de prensa, Ardusso dijo: "Este triunfo ante mi gente es algo excelente, en mi provincia, y eso me pone más que feliz. Quería ganarla, apenas se dio la largada me emocioné, porque la gente empezó a alentarme, las hinchadas de la chicana uno me gritaban y se notaba un clima de fiesta. Esta carrera la hacemos entre todos".





"Quería ganar para poder festejar como lo hice, arriba del techo, con las cuatro tribunas acompañando el triunfo, se dio la oportunidad y conseguí ganarla. Fue una prueba muy dura, muy intensa, en una prueba nocturna, en mi provincia, y lo también importante es que logramos sumar bien para el campeonato. Eso fue lo que en definitiva vinimos a buscar".





"Pude tomar distancia de Pernía para que Matías no lo pase, cuando salgo de la curva del parcial tres, miro por el espejo y veo que Leo iba lento, que Matías queda adelante, y bueno, ahí tuve que empezar a arriesgar mucho más de lo que venía haciendolo", agregó.





"Los que más van a sufrir en la carrera del domingo –continuó– son los frenos, hace mucho calor adentro del auto, y se sintió. En la carrera, cuando entró el auto de seguridad respiré un poco, porque lo tenía a Matías y Agustín, los dos mejores pilotos del país, no le podía dejar el hueco para que intente una maniobra".





Por su parte, Rossi manifestó: "Quiero felicitar a Facundo por el buen resultado, realmente no lo pude correr bien, porque estuvo siempre muy firme. A todo el equipo Toyota que me entregó un auto para salir tercero y pudimos completar una carrera más que exigente".





"Con este clima el que más sufre es el auto, los frenos, por las ondulaciones que hay, aproveché lamentablemente para Pernía, la baja que él tuvo. Sino iba a ser dificil superarlo porque los Renault anduvieron muy bien cuando acelerabamos. Llegué segundo, y bueno veremos cómo se da todo para la carrera del domingo que será muy complicada para el auto y los pilotos", sostuvo.





A su turno, Canapino expresó: "Fue una carrera durísima, desde el principio tremenda. La verdad es que disfruto mucho correr en este Callejero, y creo que Facundo ha sido un justo y merecido ganador. Me gusta que los pilotos marquen diferencias, y creo que él lo consiguió, lo que hace que nos eleve nuevamente el nivel a todos".