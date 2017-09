Temperley recibe a Central en el cierre de la fecha

Rosario Central, uno de los equipos que se perfilaba como animador del torneo y que lleva dos empates en igual cantidad de presentaciones, buscará hoy lograr su primera victoria cuando visite a Temperley, que viene de sendas derrotas y se encuentra en zona de descenso, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga.





El encuentro se disputará en el estadio Alfredo Berenger, desde las 21.05, con Diego Abal como árbitro. Rosario Central tiene 2 puntos, producto de los empates con Colón (1-1) y San Lorenzo (0-0), mientras que Temperley, que cayó ante River Plate (0-1) y Racing Club (4-1), no tiene unidades.





El uruguayo Paolo Montero, entrenador del Canalla, no tenía previsto hacer retoques en el once inicial y mantener los mismos que jugaron la fecha pasada en el Gigante de Arroyito ante los de Boedo. Pero la lesión de su compatriota Washington Camacho modificó los planes.





Camacho sufrió una distensión del ligamento postero-lateral de la rodilla y un esguince del tobillo izquierdo durante la práctica de fútbol del jueves. En lugar del ex mediocampista de Racing ingresará Gustavo Colman.





Por su parte, el Celeste, que se encuentra en zona de descenso junto Arsenal, Chacarita y Argentinos Juniors, está obligado a ganar para sacar provecho de las derrotas de los de Sarandí y La Paternal más Olimpo de Bahía Blanca, tres de sus rivales directos por la permanencia.





Gustavo Alvarez, técnico del Gasolero, haría dos cambios en relación a la caída ante Racing, en Avellaneda: Alexis Zárate ingresaría en lugar de Adrián Scifo y Juan Sánchez Sotelo jugaría por Ramiro Costa.





Probables formaciones



Temperley: Josué Ayala; Alexis Zárate, Gastón Aguirre, Williams Riveros y Gonzalo Escobar; Rodrigo Di Ciancio, Mathias Villasanti y Leanardo Di Lorenzo; Emiliano Ozuna, Juan Sánchez Sotelo y Marcos Figueroa. DT: Gustavo Alvarez.



Rosario Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Gustavo Colman, Santiago Romero, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Paolo Montero.



Arbitro: Diego Abal.

Estadio: Alfredo Beranger.

Hora de inicio: 21.05, por Fox Premium y Fox 2.