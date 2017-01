"Tendremos un comienzo difícil"

Leonardo Sánchez es uno de los referentes que tiene el plantel de Unión , que se prepara para afrontar la parte final del torneo, que lo encuentra con 22 puntos, en el 8º lugar (mismos puntaje que River e Independiente), a nueve del líder Boca y en una buena posición pensando en la clasificación a las copas internacionales.





En un alto de los entrenamientos, Leo Sánchez habló con "Dale Dale Deportivo", que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1) y comenzó diciendo: "El grupo siempre estuvo muy fuerte, ahora vino un compañero nuevo (Mauro Cejas), se pudo insertar rápidamente, al igual que el cuerpo técnico. Estamos contentos porque esta clase de pretemporadas ayuda a fortalecer más al grupo".





—¿Estás totalmente enfocado en Unión o hay alguna posibilidad de poder marcharte en este mercado?

—No, tengo contrato con Unión, no tengo representante en este momento por lo que estoy tranquilo y tratando de ponerme bien para cuando llegue el día de arrancar el torneo poder hacerlo de la mejor manera.





—Uno de los puntos más frágiles del equipo fue la pelota parada en contra, ¿cómo se trabaja para mejorar este aspecto?

—Sí, nos convirtieron por esa vía, pero es algo que siempre se trabaja. Hay que tener más concentración, que el jugador que uno esté marcando no te gane, pero seguramente se trabajará más en Santa Fe porque en Mar del Plata aprovechamos para trabajar solo en la parte física, en reducidos. Nos hicieron algunos goles por esa vía, pero no creo que hayan sido tantos. El que más recuerdo fue el de River (por Copa Argentina), pero pasa por una cuestión de concentración. Tenemos que trabajarlo para que no nos vuelva a pasar".





—¿En qué creés que el equipo tiene que evolucionar para sostener la posición entre los 10 primeros?

—Tenemos que seguir con la misma intensidad con la cual terminamos y la que mostramos durante gran parte del torneo, mejorar creo que tenemos que hacerlo en el primer pase cuando recuperamos la pelota, luego acertar algunos pases seguidos para tener un poco más de respiro a la hora de salir y poder achicar los espacios. Lo estamos trabajando y lo pudimos hacer en parte en los amistosos.





—¿Qué se puede decir de la designación de Pumpido como DT?

—Creo que se insertó muy bien en el grupo, implementó algunas cosas nuevas que intentamos hacer, de poder tener un poco más la pelota y no querer ser siempre punzantes, ya que a veces es difícil jugar siempre al mismo ritmo. Ese aspecto creo que lo estamos tratando de mejorar, esperemos que lo que resta del torneo nos encuentre de la mejor manera.





—¿Si no cumplen los dirigentes se puede llegar a tomar más medidas de fuerzas en cuanto al grupo?

—Creo que ya pasó eso, sentimos la necesidad de hacerlo, por lo que escuché es normal que hoy en día se deban tres o cuatro meses, a todos se nos hace difícil y tuvimos la necesidad de reclamarlo, pero sabemos entender lo que pasa en el club y en AFA





—¿Ya se habla en el plantel del comienzo que tendrán (ante River y Colón)?

—Será un comienzo muy difícil, pensamos en el primero que debe ser el más importante, todavía no sabemos cuándo será y es complicado prepararse cuando todavía no tenemos idea de cuándo va a arrancar. Superar ese partido sería un lindo envión para encarar el Clásico, que es el partido más importante del año.