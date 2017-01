"Tenemos siempre la vara alta"

El secreto es no bajar la intensidad en el trabajo. Está claro que existe una incertidumbre generalizada que escapa a los verdaderos protagonistas en cuanto a la fecha exacta de la reanudación de la temporada 2016/17 de Primera División.

Si bien Juan Pablo Pumpido y su equipo de trabajo diagramó la pretemporada pensando en el segundo fin de semana de febrero, el mes inaugural del año va dando los últimos acordes y aún nadie se anima a ratificar la vuelta del fútbol oficial.

En un alto de las tareas antes de encarar un nuevo amistoso (ver aparte), Franco Soldano fue uno de los jugadores que tomó contacto con la prensa.

En el inicio se refirió a la posibilidad de ser transferido en este receso de verano: "La verdad es que lo viví muy tranquilo, más que nada porque oficialmente no se me comunicó nada, me llegaron comentarios y las declaraciones de un técnico de jerarquía como (Luis) Zubeldía (DT de Independiente Medellín) las manejé con tranquilidad, eso no me impidió trabajar a full con el plantel en la pretemporada".

Para más adelante, agregar: "Uno está muy cómodo acá, siempre me encargué de aclararlo, me tratan muy bien, siempre lo dije, trabajé en la pretemporada pensando en Unión, fueron todos rumores que a uno le llegan y me llena de satisfacción que un técnico respetado como Zubeldía haya pensado en mí, eso me puso contento pero lo tomo con tranquilidad. De Belgrano no me llegó nada, solamente lo que leí de Zubeldía pero nada más".





"Trataremos que sea aún mejor"

La parte final de 2016 lo encontró a Soldano como uno de los puntos altos del equipo rojiblanco.

Su nivel fue de menor a mayor luego de su reaparición tras la operación. Al respecto, el artillero apuntó: "Me parece que cerré un año muy bueno por lo que fue, empezó muy bien, después tuve una lesión muy complicada, siempre estuve positivo y el cierre fue un premio a todo eso. No fue una revancha, sino un premio al esfuerzo y trabajo que le metí en la recuperación. Trataremos que este año sea aún mejor".





Apostar a más

Todo el plantel de Unión, que viene con una buena base desde la era Leonardo Madelón, espera, ahora con Juan Pablo Pumpido en el banco, poder cristalizar el sueño de clasificar a un certamen internacional. De hecho en los números esto es muy palpable por la situación en la que se encuentra actualmente en la tabla de posiciones.

Sin afirmarlo abiertamente, el propio Soldano se encargó de expresar: "La vara alta la tenemos siempre en el grupo, pero el rendimiento hay que mejorarlo día a día, somos un grupo muy unido y solidario, que cada uno pelea su puesto a muerte. Ninguno se puede relajar y hay que estar al ciento por ciento. Trataremos de mantener lo que fue el final del campeonato".





"La gente está ansiosa"

Esta incertidumbre que acompaña al ambiente del fútbol argentino respecto a su organización y claridad de cara al futuro cercano, es un punto neurálgico a resolver para marcar el camino en el presente año.

El máximo goleador del equipo en el segundo semestre también tuvo para expresar su opinión al respecto: "Es una lástima todo lo que está pasando porque somos una sociedad fútbol dependiente, pagamos nosotros que somos los que jugamos. La gente está ansiosa, paga la cuota, es una situación incómoda. Me parece que se tiene que dejar de lado lo político y pensar en todos".

Cuando lo consultaron acerca de un posible paro del fútbol argentino hasta junio, Soldano remató: "Me parece realmente una locura que se maneje esta posibilidad. En las últimas horas lo escuché a Marcelo Martín y fue muy coherente en sus declaraciones. Más allá de los clubes importantes que van a presionar, es difícil que la gente espere hasta junio, los sponsors que también hacen su aporte, se hace todo complicado. La solución es arrancar ahora, ver cómo se termina este torneo y después se tienen que sentar con las cartas sobre la mesa para saber qué pasará luego".