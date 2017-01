"Tenemos un plantel competitivo"

Después de realizar la parte más exigente de la pretemporada en Mar del Plata, Unión ya se encuentra en Santa Fe para la puesta a punto de cara a la reanudación de Primera División que, dicho sea de paso, aún es una incógnita saber cuando arrancará.





El predio Casasol es la casa donde el entrenador rojiblanco, Juan Pablo Pumpido, trabaja para encontrar el mejor funcionamiento de un equipo que marcha dentro de los 10 primeros. Es indudable que su arribo le dio el cambio necesario para sacar a relucir muchas virtudes que había quedado en otro plano producto de los resultados adversos. Esa etapa es parte del pasado y este grupo ya se enfoca en lo que viene.





La instancia física más intensa fue superada –aunque no del todo, porque todos los días se pone a prueba a los jugadores– y ahora lo futbolístico es lo preponderante. Ahora Pumpido prepara su idea para el tercer amistoso, que se llevará a cabo en Santa Fe el próximo sábado, desde las 9 y en el 15 de Abril, frente a Atlético de Rafaela. Un rival de importancia para darle el toque necesario de formalidad en esta parte del mes.

Completado un nuevo entrenamiento, el DT atendió a la prensa, donde dejó conceptos de todo tipo, siempre haciendo hincapié en que en su cabeza esta puesta en el partido contra River. "Arrancamos una semana diferente, porque ya sabemos que tenemos por delante un partido el sábado, otro el martes y el restante al sábado siguiente. Entonces estamos trabajando en la puesta a punto para llegar bien a esos partidos", comenzó diciendo.





A lo que agregó: "No creo que ya pongamos una base, porque aún falta casi un mes para que comience el fútbol y, como viene la mano, parece que será en marzo. Ahora solo pienso en parar los equipos para el amistoso y, más adelante, si analizaremos quienes estarán ante River".





La reanudación del torneo estaba pactada para el 5 de febrero, por diversos motivos se pasó para el 12, pero a raíz del caos que es AFA, ya no se sabe cuándo se pondrá en marcha todo. Igualmente, Pumpido fue claro sobre esto: "Uno trabaja para estar preparado todos los fines de semana, pero el ida y vuelta sobre lo que pasa en el fútbol es constante y cambiante; entonces eso no nos deja saber cómo son las cosas realmente. Por lo pronto nosotros seguimos trabajando día a día".





"Va a ser difícil que arranque el 12 de febrero también, así que es posible que busquemos algún amistoso para esa fecha. Equipos hay un montón y si es necesarios repetiremos con alguno. La idea pasa por llegar con el mayor ritmo posible", acotó.





Plena confianza

En otra parte de la entrevista, se le consultó al entrenador sobre cuáles son las metas: "El proyecto está puesto hoy en jugar contra River, porque si nos desviamos del objetivo vamos a estar haciendo las cosas mal. Siempre digo que nosotros estamos para ir partido a partido y, en base a cómo nos vaya, podemos pensar en otros objetivos. Sería muy lindo entrar a una copa, algo histórico para el club, pero eso se verá en base a los resultados. Hay que ir despacio".

También hubo un intento de sondeo para que vaya dando pistas del que podría ser su equipo ideal, pero no se animó a decirlo: "Una base siempre hay, pero estamos trabajando con todos iguales. La idea que es todos sepan cuál es nuestra identidad y en base a eso formarnos como grupo".

"Escuché que muchos periodistas hablan de que pongo un mix. Acá no hay eso, son todos titulares hasta que sea momento de jugar la fecha. Creo que tenemos un plantel muy competitivo y rico, donde hay una lucha sana en todos los puestos, entonces eso esta bueno. No hay desesperación por ir a buscar a alguien (refuerzo). Se fue (Martín) Rolle que nos daba variantes y por eso buscamos a Mauro (Cejas). Así que estamos bien, pero vamos a esperar. No tenemos desesperación", agregó.





Sin darse cuenta se metió en el tema de los refuerzos, pero ante la consulta pertinente fue concretó: "La cosa está como hace tres semanas atrás. Vamos a esperar. El libro de pases por ahora está nulo, casi no se mueve y apenas si hay cuatro o cinco refuerzos entre todos los equipos. Estamos viendo, porque después si llega alguna oferta y alguien se tiene que ir, ahí quizás sí analicemos buscar una variante. Si se vende un jugador que viene siendo titular, es probable que busquemos uno que lo reemplace. Pero no nos volvemos locos".





En el final del ida y vuelta con la prensa, Juan Pablo Pumpido contó cómo es el semblante del grupo. "Los jugadores trabajan al ciento por ciento. Obviamente, uno quiere jugar y trabaja para eso, pero es lo que nos toca, hay que esperar para saber qué pasa. Nosotros le damos bola al día a día y también al rival. Estamos muy pendientes de lo que tenemos y por eso para nosotros son todos importantes por igual".