Terminó la incertidumbre: Gallardo anunció que seguirá siendo el entrenador de River

Marcelo Gallardo confirmó este mediodía que seguirá en River "un año más", después de haberse tomado unos días para reflexionar, tal como él mismo definió.



"En estos días sentí muchísimo el amor y el cariño de la gente. Sentí que no podía desprenderme de un vínculo tan fuerte. Por eso le comuniqué al presidente (Rodolfo D´Onofrio) y Enzo (Francescoli) que voy a seguir un año más y lo que me dicta el corazón", explicó en conferencia de prensa.





Más frases

"Lo único que les pedí al presidente y a Enzo es que me dejen tranquilo 10 días de vacaciones para descansar y volver para encarar el año"

"Me equivoqué en expresar que podía irme, no pensé en lo que se generaba. Pero el apoyo del hincha me ayudó"

"No podía desprenderme de este vínculo con la gente, con la dirigencia"