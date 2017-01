Terrible escándalo entre Marian Farjat y Verónica Ojeda en Mar del Plata

"Había una vez..." y "El Duende Guardián 2", son los espectáculos que una y otra encabezan en La Feliz, respectivamente, y que de algún modo, las chicas pelean por adueñarse del público compuesto por los más chicos.

Lo cierto es que todo transcurría con normalidad hasta que la Farjat comparó a la ex de Diego Maradona con la "Estatua de la Libertad" por su supuesta poca movilidad arriba del escenario.

Ojeda, por su parte, se defendió atribuyendo la acusación a un problema de salud: "Al principio iba a bailar, iba a hacer todo, pero ahora no puedo por ese tema. La verdad es que primero está mi salud", afirmó, para luego responderle a Marian. "No me llega ni a los talones", dijo Verónica, quien también cuestionó a su colega por cómo muestra su cuerpo en las redes sociales